রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে চান সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট

ভিনিউজ ডেস্ক :
রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে চান সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা। বুধবার (১৫ অক্টোবর) রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আল-শারা জানান, তিনি দুই দেশের সম্পর্ককে ‘নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত’ করতে চান।
অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বুধবার (১৫ অক্টোবর) প্রথমবারের মতো রাশিয়া সফরে যান আল-শারা। এদিন ক্রেমলিনে তিনি পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রায় এক বছর আগে সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র বাশার আল-আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে রাশিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার পর আল-শারার এই সফর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।
সিরিয়ার এক সরকারি কর্মকর্তা ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, আল-শারা এই সফরে রাশিয়ার কাছে সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানাতে পারেন।
বৈঠকে শারা বলেন, আমরা অতীতের সব চুক্তি ও সেই দীর্ঘ বন্ধুত্বপূর্ণ ইতিহাসকে সম্মান করি। এখন আমরা সেই সম্পর্ক পুনরুদ্ধার ও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করছি।
এদিকে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আল-শারাআকে স্বাগত জানিয়ে দুই দেশের মধ্যে কয়েক দশকের ‘বিশেষ সম্পর্কের’ প্রশংসা করেছেন।
বৈঠকের শুরুতে পুতিন বলেন, বহু দশক ধরে আমাদের দেশগুলোর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রুশ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে তার এই মন্তব্য সম্প্রচারিত হয়।
রাশিয়া ও সিরিয়া উভয় পক্ষই জানিয়েছে, দুই নেতা সিরিয়ায় রুশ সামরিক ঘাঁটির ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা করবেন। কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আসাদ পরবর্তী এই বৈঠক সিরিয়া-রাশিয়া সম্পর্কের নতুন অধ্যায় উন্মোচন করতে পারে।