রাতে জামিনে কারামুক্ত শমী কায়সার

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

দুই পৃথক হত্যাচেষ্টা মামলায় জামিন পাওয়ার পর কারামুক্ত হয়েছেন অভিনেত্রী শমী কায়সার। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৪০ মিনিটে তিনি কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (প্রিজন্স) মো. জাহাঙ্গীর কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, “শমী কায়সারের বিরুদ্ধে অন্য কোনো মামলা না থাকায় জামিনের আদেশ অনুযায়ী তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।”

গত ৫ নভেম্বর, রাজধানীর উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে উত্তরা পূর্ব থানায় দায়ের করা দুটি পৃথক হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গত ১০ আগস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি এএসএম আবদুল মবিন ও বিচারপতি মো. জাবিদ হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ তাকে জুবায়ের হাসান ইউসুফ হত্যাচেষ্টা মামলায় জামিন দেন। উভয় মামলায় জামিন পাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা না থাকায় আদালতের আদেশ অনুযায়ী কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

পূর্বের খবরখায়রুল হকের মামলা বাতিল-জামিন শুনানি ২৬ অক্টোবর
পরবর্তি খবরলন্ডনে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি নারীদের আয়ের পথে কঠিন বাধা

এই সংক্রান্ত আরো খবর...