রাজধানীর ৮ স্থানে আজ তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভা

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও নিজের নির্বাচনী এলাকার মোট আটটি স্থানে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রাজধানীর সাতটি সংসদীয় আসনের আওতাভুক্ত এই জনসভাগুলোতে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।
বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়েছে যে, প্রতিটি জনসভাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকাগুলোতে ব্যাপক শোডাউনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রচারণার এই ব্যস্ততম দিনে বেলা ১১টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে তিনি এক মঞ্চ থেকে অন্য মঞ্চে ভোটারদের উদ্দেশে বক্তব্য দেবেন।
তারেক রহমানের আজকের দিনের কর্মসূচি শুরু হচ্ছে বেলা ১১টায় ঢাকা-১৭ আসনের বনানী কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউর খেলার মাঠে আয়োজিত জনসভার মাধ্যমে। এরপর ধারাবাহিকভাবে তিনি দুপুর ১২টায় ঢাকা-১০ আসনের কলাবাগান ক্রীড়া চক্র মাঠে এবং দুপুর ১টায় ঢাকা-৮ আসনের পীরজঙ্গী মাজার রোডের জনসভায় উপস্থিত হবেন। বেলা ২টায় ঢাকা-৯ আসনের মান্ডা তরুণ সংঘ মাঠে ভাষণ দেওয়ার পর তিনি বিকেল ৩টায় ঢাকা-৫ আসনের যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক রোডের জনসভায় অংশ নেবেন। শেষ বিকেলের দিকে বিকেল ৪টায় ঢাকা-৪ আসনের জুরাইন-শ্যামপুর রোড এবং বিকেল ৫টায় ঢাকা-৬ আসনের ধুপখোলা মাঠে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। দিনের সর্বশেষ কর্মসূচি হিসেবে সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা-৭ আসনের লালবাগ বালুর মাঠে আয়োজিত জনসভার মাধ্যমে তিনি আজকের নির্বাচনী প্রচার সমাপ্ত করবেন।
নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ভোটগ্রহণের দিনটি যত কাছে আসছে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের প্রচারণার তেজ ততই বাড়ছে। তারেক রহমান এর আগে রবিবার ঢাকা মহানগর উত্তরের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্বাচনী জনসমাবেশে অংশ নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা করেছেন।
দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় নেতাদের এই ঝটিকা সফর তৃণমূল নেতাকর্মীদের মাঝে উদ্দীপনা তৈরি করছে এবং নির্বাচনের আমেজকে আরও জোরালো করে তুলছে। প্রতিটি জনসভাস্থলেই কঠোর নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়োগ করা হয়েছে যাতে সাধারণ জনগণের চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে।
রাজধানীর এই মেগা নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ব্যানার ও ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে। বিএনপির প্রার্থীরা আশা করছেন যে, চেয়ারম্যানের সরাসরি উপস্থিতি এবং ভাষণ ভোটারদের সিদ্ধান্ত নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
বিশেষ করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আসনগুলোতে দলীয় অবস্থান আরও সুসংহত করতে আজকের এই জনসভাগুলো মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন নীতিনির্ধারকরা। প্রতিটি এলাকাতেই স্থানীয় ইস্যু এবং কেন্দ্রীয় ইশতেহারের মূল বিষয়গুলো তারেক রহমান তাঁর বক্তৃতায় তুলে ধরবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।