রয়টার্সের প্রতিবেদন : তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে স্থায়ীভাবে অভিবাসন বন্ধের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

ভিনিউজ : তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে স্থায়ীভাবে অভিবাসন বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তার প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে ‘থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ’ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করার দিকে কাজ করছে। দেশের অভিবাসন ব্যবস্থা ‘সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার’ করতে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করা বার্তায় ট্রাম্প জানান, তিনি অ–নাগরিকদের জন্য সব ফেডারেল সুবিধা ও ভর্তুকি বন্ধ করবেন। এ ছাড়া দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে এমন অভিবাসীদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হবে এবং যে কোনো বিদেশিকে ‘জন বোঝা’, ‘নিরাপত্তা ঝুঁকি’ বা ‘পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ’ হন তাহলে তাকে বহিষ্কার করা হবে।
রয়টার্স জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসের কাছে হামলায় গুলিবিদ্ধ এক ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের বৃহস্পতিবার মৃত্যু হওয়ার পর এ পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প। তদন্তে বলা হয়েছে, একজন আফগান নাগরিক এ হামলা চালিয়েছেন।
এদিকে ১৯ দেশের গ্রিন কার্ডধারীদের নথি পুনরায় পরীক্ষা করার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ডিসিতে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় ‘উদ্বেগজনক’ দেশগুলোর বিরুদ্ধে প্রশাসন অভিবাসন নীতিতে আরও কঠোর অবস্থান নিচ্ছে।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সিএনএনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ইউএসসিআইএস পরিচালক জো এডলো বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে জানান, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে উদ্বেগজনক প্রতিটি দেশের প্রত্যেক বিদেশির গ্রিন কার্ডের ব্যাপক ও কঠোর পুনর্মূল্যায়ন শুরু করেছি।
তালিকায় যে ১৯ দেশ
ইউএসসিআইএস সিএনএনকে জানায়, জুন মাসে প্রকাশিত প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় তালিকাভুক্ত ১৯টি দেশই পুনর্মূল্যায়নের আওতায় পড়বে। দেশগুলো হলো— আফগানিস্তান, মিয়ানমার, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইয়েমেন, বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান ও ভেনেজুয়েলা।
হোয়াইট হাউস চলতি বছরের জুন মাসে একটি তালিকা প্রকাশ করে। এ সময় বলা হয়, নিরাপত্তা উদ্বেগ, ভিসা ওভারস্টে রেট এবং বিদেশি নাগরিকদের ‘সন্ত্রাসবাদ ও জননিরাপত্তা ঝুঁকি’ এ তালিকার প্রধান কারণ।