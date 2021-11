যে রক্তের অভিশাপ এখনো বাংলাদেশকে তাড়া করছে

Social Share















In the middle of confusion, the telephone rang. when I picked it up, I heard a man say : I am Dig person. I would like to talk to Hon’ble President. ইংরেজি এই উক্তিটি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ও পলাতক খুনি মেজর রশিদের। সাংবাদিক মাসকারেনহাসের লিখিত—‘বাংলাদেশ আ লিগ্যাসি অব ব্লাড’ গ্রন্থের ৯২ পৃষ্ঠায় এভাবেই উক্তিটির উল্লেখ আছে। ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর দিবাগত রাতের শেষার্ধে, অর্থাৎ ৩ নভেম্বর প্রত্যুষে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে পোশাক পরিহিত সেনা সদস্যরা গুলি ও বেয়নেট চালিয়ে হত্যা করে বাংলাদেশের চার জাতীয় নেতা—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে। বঙ্গভবন থেকে হত্যার অনুমতি দেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতির চেয়ারে বসা খন্দকার মোশতাক। জেলখানাকে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ সেই জেলের ভেতরেই এমন বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, যার উদাহরণ মানবসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরের রক্তাক্ত ঘটনার ওপর আজকে লিখতে বসে প্রথমেই ৩ নভেম্বরের জেলহত্যার ঘটনাকে সূচনা হিসেবে আনতে হলো এই কারণে যে দুটি ঘটনাই একই সূত্রে গাঁথা এবং যার সূত্রপাত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। ৩ নভেম্বরের জেলহত্যা, ৭ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা হত্যা ও ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা এবং সহযোগিতা আসে একই জায়গা থেকে। এই তিনটি ঘটনার পরম্পরায় রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে যা ঘটেছে তার সূত্রেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে—এই দুই ভাগে রাজনীতি এখনো চরমভাবে বিভাজিত হয়ে আছে এবং ধর্মান্ধ চরম উগ্রপন্থী ইসলামিস্ট গোষ্ঠী চেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো একটি সাম্প্রদায়িক ইসলামিক রাষ্ট্র বানাতে, সে লক্ষ্যেই তারা দেশকে হিন্দুশূন্য করার মিশন নিয়ে কাজ করছে, যার সাম্প্রতিক উদাহরণ এবারে দুর্গাপূজার সময়ে সারা দেশে পূজামণ্ডপ ভাঙচুর ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ। সুতরাং কোনো কিছুই হঠাৎ করে ঘটছে না, কোনোটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের পাকিস্তানপন্থী রাজনীতি ও সভ্যতার শত্রু ধর্মাশ্রয়ী অপশক্তির কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরকে জানতে, বুঝতে হবে এবং বুঝতে হবে কেন ১৫ই আগস্ট, আর কেনই বা ৩ নভেম্বরের জেলহত্যা। তাই আজকের লেখার মূল লক্ষ্য ৭ নভেম্বর সংঘটিত ঘটনার বিশ্লেষণের শুরুতেই পূর্বাপর ঘটনার যোগসূত্র বোঝার জন্য ১৫ই আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের কিছু পর্যালোচনা আবশ্যক।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী এবং ৭ নভেম্বরে নিহত মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর-উত্তম ১৫ই আগস্টের ঘটনার সময় সেনাসদরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন উপ-সেনাপ্রধান। খালেদ মোশাররফকে সবাই মেধাবী অফিসার ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সবচেয়ে সাহসী সেক্টর কমান্ডার হিসেবে জানতেন। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা নিহত হওয়ার খবর পাওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ক্ষমতাবান পদে থেকেও সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ, নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করা এবং বঙ্গবন্ধু সকালে নিহত হলেন, আর দুপুরের আগেই কেন তিনি খুনিদের সঙ্গে মিলেমিশে গেলেন তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান কর্তৃক সরাসরি খুনিদের অভিনন্দন জানানোর কারণ এখন সবাই জানেন। ১৫ই আগস্টের ঘটনার সময় সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ দোদুল্যমানতায় দিশাহারা। তখন সিজিএস খালেদ মোশাররফ ও ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়েত জামিল সেনাপ্রধানের পাশে দাঁড়িয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিলে কয়েকজন খুনি মেজর পালানোর পথ খুঁজে পেত না। মেজর রশিদের ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ও মেজর ফারুকের ট্যাংক রেজিমেন্ট ছাড়া ঢাকা সেনানিবাসের বাকি ইউনিটগুলো এবং মূল ফাইটিং ফোর্স বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো ১৫ই আগস্টের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল না। সুতরাং খালেদ মোশাররফ উদ্যোগ নিলে সেদিন রথের চাকা ঘুরে যেত এবং ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হতো না, জেলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটানোর সুযোগ তারা পেত না, হতো না নভেম্বর, বেঁচে যেত বাংলাদেশ। সুতরাং ১৫ই আগস্টে সেনাপ্রধান ও সিজিএসসহ দায়িত্বে থেকেও যাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকলেন তাঁরা একদিকে শপথ ভঙ্গ ও সেনা আইন লঙ্ঘনে যেমন নিজেরা অপরাধী হয়েছেন, তেমনি হয়তো মনের অজান্তেই নিজেদের কবর রচনার পথকে সুগম করেছেন।

প্রয়াত মেজর জেনারেল মঈনুল হুসেন চৌধুরী বীরবিক্রম কর্তৃক লিখিত—‘The silent witness by a Genarel’ গ্রন্থ থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দিই। বইয়ের ৭৭ পৃষ্ঠায় জেনারেল মঈন লিখেছেন, রাষ্ট্রপতি হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে দায়িত্বশীল পদে থেকে যাঁরা নিষ্ক্রিয় থেকেছেন তাঁরাও সমান অপরাধে অপরাধী এবং সশস্ত্র বাহিনী আইনের ৩১ ধারা অনুসারে গুরুদণ্ড পাওয়ার মতো অপরাধে দোষী। বইয়ের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, রাষ্ট্রপতি হত্যার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বে থাকাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমন, খুনিদের গ্রেপ্তার ও কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে সবার বিচার করা। কিন্তু ১৫ই আগস্টে সেটা হয়নি। সেনা আইন অনুসারে সেনা শৃঙ্খলার স্বার্থে, দেশের সংবিধান ও স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এমন কথা বলার সুযোগ নেই যে রক্তপাত এড়ানোর জন্য খুনি রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে সবাই মিলেমিশে গেলাম। তাহলে তো সর্বত্র খুনিদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, বাংলাদেশে সেটাই হয়েছে। রাষ্ট্রের সংবিধান ও সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ হবে, আর রক্তপাত এড়ানোর জন্য সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, এটা তো হতে পারে না।

এবার ৩ ও ৭ নভেম্বরের কথায় আসি। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল খুবই সংকীর্ণ এবং তখন সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও রেষারেষির ফল। এর সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ, নীতি ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোনো কিছুরই সংস্রব ছিল না। ফলে তা টেকসই হয়নি, বরং খালেদ মোশাররফ নিজের জীবন দিয়ে নিজের ভুলের খেসারত দিয়েছেন। জেনারেল মঈন তাঁর বইয়ের ৯২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পেছনে ভারতের কোনো হাত ছিল না, এটা আওয়ামী লীগের পক্ষে বা আওয়ামী লীগ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টা ছিল না। জেলহত্যার খবর পান খালেদ মোশাররফ ৪ নভেম্বর সন্ধ্যার কিছু আগে, ঘটনার প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর। এতেই বোঝা যায়, খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ভারত ও আওয়ামী লীগের কোনো সংযোগ ছিল না। ৩ নভেম্বর প্রত্যুষে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে নিজ গৃহে বন্দি রেখে খালেদ মোশাররফ ৬ নভেম্বর পর্যন্ত বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে দেনদরবার বোঝাপড়ায় ভীষণ ব্যস্ত থাকেন, সেনানিবাসে কী ঘটছে তার খবর রাখেননি। এটা ছিল চরম ভুল কাজ। এই কয়েক দিন সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড বলতে কিছুই ছিল না। ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে চক্রান্তকারীদের জন্য ফাঁকা মাঠের সৃষ্টি হয়ে যায়। এর পূর্ণ সুযোগ নেয় ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পেছনের ষড়যন্ত্রকারী দেশি-বিদেশি পক্ষ। সেনানিবাসের প্রতিটি ব্যারাকে হাজার হাজার লিফলেট ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যার মূল কথা ছিল, খালেদ মোশাররফ ভারতের দালাল, ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দিচ্ছেন, শিগগিরই ভারতীয় সেনাবাহিনী চলে আসছে ঢাকায়। এটা কাদের কাজ হতে পারে। হ্যাঁ, এ কথাও ঠিক, ফাঁকা মাঠ পেয়ে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোকজনও অতি তৎপর হয়ে ওঠে। পক্ষের লিফলেটের ভাষা ছিল একেবারে ভিন্ন। সৈনিকদের দাবিসংবলিত কল্পিত বিপ্লবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাতে উল্লেখ করা হয়। ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২টার পরপরই একদল জেসিও-এনসিও জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দি থেকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধু হত্যায় অংশগ্রহণকারী ২ ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিসে নিয়ে যায়, যার কমান্ডিং অফিসার তখন বঙ্গবন্ধুর খুনি মেজর মহিউদ্দিন। তাতে বোঝা যায় সেদিন গৃহবন্দি থেকে মুক্ত হয়ে জেনারেল জিয়া পাকিস্তান থেকে ফেরত তথাকথিত বিপ্লবী অমুক্তিযোদ্ধা জেসিও-এনসিওদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর খুনি মেজর মহিউদ্দিনের অফিসকেই তিনি নিরাপদ মনে করেছেন। জেনারেল জিয়ার সঙ্গে কর্নেল তাহের দেখা করতে আসেন সকাল ৬টা-সাড়ে ৬টার দিকে। কিছু কথা বিনিময়ের পরই তাহের বুঝতে পারেন জিয়ার দ্বারা তাঁদের কল্পিত বিপ্লবের কোনো কার্য সাধন হবে না, বরং উল্টো হতে চলেছে। জিয়ার সঙ্গে থাকা দু-একজন অফিসার তাহেরকে ভারতের দালাল বলে ভর্ত্সনা করেন। ফলে জিয়ার সামনেই তাঁদের প্রচণ্ড ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করেন। তাহের আসার আগেই মুক্ত হয়ে যে ছয়-সাত ঘণ্টা পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত ও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী জেসিও-এনসিও দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন তখনই জিয়া সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং পরবর্তী সময়ে সব কাজ সেভাবেই করেছেন। সুতরাং তাহেরকে সেদিন ব্যর্থ মনোরথে ফেরত যেতে হয় এবং পরবর্তী ৯ মাসের মাথায় প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে জিয়া তাহেরকে ফাঁসিতে ঝোলান। জেনারেল মঈন উল্লিখিত বইয়ের ৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ঢাকায় অবস্থিত বেঙ্গল ইউনিটগুলো যোগ দেয়নি। যোগ দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর হত্যায় জড়িত আর্টিলারি ও ট্যাংক ইউনিট এবং অন্যান্য ইউনিটের সৈনিকরা। ৭ নভেম্বর সকালে শেরেবাংলানগরে অবস্থিত ১০ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসে জেনারেল খালেদ মোশাররফকে হত্যা করা হয়। জিয়া চার দিন গৃহবন্দি ছিলেন। তাঁর গায়ে একটা টোকাও লাগতে দেননি খালেদ মোশাররফ। অথচ জিয়া মুক্ত হয়ে যথেষ্ট সময় পাওয়ার পরও খালেদ মোশাররফ নিহত হলেন। ডজনখানেক অফিসার বিদ্রোহী জোয়ানদের হাতে নিহত হন।

প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকলেও জেনারেল জিয়া এসব হত্যাকাণ্ডের কোনো তদন্ত এবং বিচার করলেন না। কেন করলেন না, সে প্রশ্নের উত্তর থেকেও নেই। ৭ নভেম্বরকে কেউ কেউ বিপ্লব ও সংহতি দিবস বলে থাকেন। কিন্তু বিপ্লবের নেতা কে, সেটা কেউ বলতে পারেন না। ৭ নভেম্বরের ঘটনায় বিপ্লবের কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল, তা কেউ বলতে পারেন না। আর সংহতি, সেটা কার সঙ্গে কার। কিছু উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক শহরে দোকানপাট লুট করার সুবিধার্থে বিপ্লব জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ স্লোগান দেয়। ৭ নভেম্বরের মাধ্যমে যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তাঁদের সঙ্গে সংহতি হয় একাত্তরের পরাজিত পক্ষ জামায়াত, রাজাকার, আলবদরদের। ফলে মাত্র কিছুদিনের মধ্যে জিয়াউর রহমান প্রধানমন্ত্রী বানালেন রাজাকার শিরোমণি শাহ আজিজকে। মন্ত্রী হলেন যুদ্ধাপরাধী আবদুল আলিম। ৭ নভেম্বর রক্তের ওপর পা রেখে যাঁরা রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে এলেন তাঁরা আজও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাই সংঘাতহীন উন্নত শান্তিময় বাংলাদেশ চাইলে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বরের কলঙ্ক ও অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হবে।

লেখক : রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক