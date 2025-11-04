ভিনিউজ : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি মারা গেছেন। নিউমোনিয়া এবং হৃদরোগের জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন বলে জানিয়েছে তার পরিবার। সোমবার রাতে ৮৪ বছর বয়সে মারা গেছেন তিনি।
এক বিবৃতিতে পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, “ডিক চেনি একজন মহান এবং ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি তার সন্তানদের এবং নাতি-নাতনিদের আমাদের দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন। সাহস, সম্মান, ভালোবাসায় জীবনযাপন করতে শিখিয়েছিলেন। মাছ ধরাও শিখিয়েছিলেন।”
মি. চেনি ২০০১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত জর্জ বুশ সিনিয়রের অধীনে প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
১৯৭০ এর দশকে প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন মি. চেনি। পরে এক দশক তিনি হাউজ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
নাইন-ইলেভেন হামলার পর প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ ঘোষণার একজন মূল কারিগর মি. চেনি। ২০০৩ সালে ইরাক হামলার সমর্থকও ছিলেন তিনি।