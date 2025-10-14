মাচাদো নোবেল জেতার পর নরওয়েতে দূতাবাস বন্ধের ঘোষণা

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ ডেস্ক : ভেনেজুয়েলার রাজনীতিবিদ ও মানবাধিকারকর্মী মারিয়া কোরিনা মাচাদো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কদিন পরই দেশটি জানাল, তারা অসলোর দূতাবাস বন্ধ করবে। বিবিসি এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে ভেনেজুয়েলা সরকার বলছে, দূতাবাস বন্ধ করার উদ্যোগ বিদেশি সেবা সংস্কারের অংশ। তবে বিবৃতিতে মাচাদোর নোবেল পুরস্কার নিয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে, অসলোর দূতাবাস বন্ধ করেছে কারাকাস, তবে কোনো কারণ জানায়নি।

অসলোর নোবেল কমিটি শুক্রবার মাচাদোকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়। এর কারণ হিসেবে কমিটি বলেছে, ভেনেজুয়েলার জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে প্রচারণার নিরলস কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পুরস্কার পেয়েছেন।

অন্যদিকে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ৫৮ বছর বয়সী এই নোবেলজয়ীকে ‘ডেমোনিক উইচ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

পূর্বের খবরএনসিপিকে শাপলা প্রতীক দেওয়ার সুযোগ নেই: ইসি সচিব
পরবর্তি খবরমাদাগাস্কারের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলো সেনাবাহিনী

এই সংক্রান্ত আরো খবর...