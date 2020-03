মন্দায় ঢুকছে বিশ্ব অর্থনীতি, ২০০৯-এর থেকেও পরিস্থিতি খারাপ হবে, বললেন আইএমএফ প্রধান

নয়াদিল্লি: গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে ধস নামিয়ে দিল করোনাভাইরাস!

বিশ্বজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে মন্দা। যে দিকে অর্থনীতি এগোচ্ছে, তাতে বিশাল আর্থিক সাহায্য ছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলি পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়বে, এবারের মন্দা ২০০৯-কেও ছাপিয়ে যাবে। ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা এই হুঁশিয়ারি দিলেন।

আইএমএফ প্রধান বলেছেন, করোনার জেরে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আর্থিক কাজকর্ম আচমকা সম্পূর্ণ স্থগিত হয়ে পড়ায় শুরু হয়েছে এই মন্দা। এই মুহূর্তে বাজারের দরকার কম করে ৩.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার কিন্তু তাতেও কুলোবে না। যে সব দেশের বাজার উঠতির দিকে, তারা গত কয়েক সপ্তাহে ৮৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি লোকসান খেলেও বেশিরভাগটাই সামলে উঠতে পারবে কিন্তু ঘরোয়া বাজারের অবস্থা ভাল নয়, বিরাট অঙ্কের ঋণও রয়েছে এই দেশগুলির ঘাড়ে। কম উপার্জনক্ষম ৮০-র বেশি দেশ আইএমএফ থেকে জরুরি ভিত্তিতে অর্থসাহায্য চেয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

.@KGeorgieva: It is now clear that we have entered a recession. We project a rebound in 2021, but only if we contain the virus and prevent liquidity problems from becoming a solvency issue. https://t.co/dg8FHiuftW #COVID19 pic.twitter.com/BIbFaRB48u

