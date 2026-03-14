মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনায় অস্থির বিশ্ব তেলের বাজার, মূল্য বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বৈশ্বিক তেলের বাজারে। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, পরিস্থিতি আরও জটিল হলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম দ্রুত বেড়ে যেতে পারে এবং বাজার অস্থির হয়ে উঠতে পারে।
বিশেষ করে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক সামরিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা তেলের সরবরাহ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ইরানের গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি কেন্দ্র খারগ দ্বীপকে ঘিরে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
খারগ দ্বীপ ইরানের অন্যতম প্রধান তেল টার্মিনাল। দেশটির অধিকাংশ অপরিশোধিত তেল এখান থেকেই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ফলে এই অঞ্চলে কোনো ধরনের হামলা, সংঘাত বা অবকাঠামোগত ক্ষতি হলে তা সরাসরি বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহে প্রভাব ফেলতে পারে।
জ্বালানি বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে তেলের বাজারে অস্থিরতা আরও বাড়তে পারে। এতে করে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও চাপ তৈরি হতে পারে।
এদিকে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা ও তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো। বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনে উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান উত্তেজনা দ্রুত প্রশমিত না হলে আগামী দিনগুলোতে বিশ্ব তেলের বাজারে বড় ধরনের ওঠানামা দেখা যেতে পারে।