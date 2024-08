ভালো কিছু করার চর্চা দেখতে চাই: সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরর্শেদ

সার্বিক উন্নয়নরে জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া অবশ্যই জরুরী। পারস্পরিক বোঝাপড়া ছারা প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব না। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন। এই বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারলে অনিশ্চয়তাকে অনেকাংশেই জয় করা সম্ভব। অন্যের ভালো কাজে অভিনন্দন জানান। তাদের প্রশংসা করুন। এতে করে আশেপাশের মানুষের মাঝে আপনার সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে। আপনাদের কথার প্রতিফলন দেখতে চাই। আপনি কি করছেন? কি ভাবছেন আপনার কর্মক্ষেত্রকে নিয়ে? সর্বোপরি ভালো কিছু করার চর্চা দেখতে চাই বলেন সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরর্শেদ।

আজ (রবিবার) মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাসিক সমন্বয় সবায় উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

বিভিন্ন দপ্তরের শুন্যপদ পূরণ নিয়ে তিনি বলেন লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুরা পরিহার করে সুষ্ঠভাবে নিয়োগ পক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। একই দপ্তরে কাউকে দীর্ঘদিন রাখলে কাজের প্রতি অনিহা জন্মায়,সে ক্ষেত্রে বিধিমতে ব্যবস্তা গ্রহণ করতে হবে।শুধু মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের কথা ভােবলে হবে না,দেশের কথা ভাবতে হবে। পাশাপাশি শুধু নিজের কথা নয় মন্ত্রণালয়ের কথাও ভাবতে হবে কাজ করতে হবে। we have to make a change বলেন, উপদেষ্টা শারমীন এস মুরর্শেদ।

তিনি বেলন, মেধার ভিত্তিতে হবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। মেধাকে আমরা পুঁজি করবো। সকলে মিলে সমাজ সংস্কার করতে হবে, নতুন সমাজ গড়তে হবে। এ কাজে আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত তরুণদের কাজে লাগাতে হবে। মেধা, বিজ্ঞান ও যুক্তি, এতেই জাতির মুক্তি- এই প্রত্যয় নিয়ে তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ও দেশ গঠনে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

উপদেষ্টা বলেন, কোন দলিয়করণ চলবেনা। কোন দলের জন্য কাজ করতে আসিনাই। আমরা মনুষ্যত্বের জন্য কাজ করতে এসেছি। ভালো কাজ করতে হলে নৈতিক যায়গায় আরো মনোযোগি হতে হবে। আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। নিয়মানুবর্তিতা বাহিরে কেউ যাবেন না। নিয়মানুবর্তিতা লংঘন করলে আপনাদের কথা শুনবো না।

তিনি বেলন, দূর্নীতিমুক্ত যায়গা তৈরী করতে চাই। উচ্ছঙ্খলতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে শৃঙ্খল হতে হবে। রাষ্ট্র সংবিধান মন্ত্রণালয়ের বিধি বিধানের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন এখান থেকে শুরু করতে চাই। আজ সমাজসেবা অধিদপ্তরের এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো:খায়রুল আলম সেখ, সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মহারিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামালসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ব্ধতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এবং বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তর প্রধানগণ। সমাজসেবা অধিদপ্তরের এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও উপস্থিত ছিলেন।

এস/ভি নিউজ