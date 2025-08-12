ভারত সঙ্গে চীনের মাখামাখি আটকাতে মরিয়া আমেরিকা

বিশেষ প্রতিবেদন
ভিনিউজ ডেস্ক : আমেরিকা এবং চীন একে অপরের প্রধান শত্রু। তারা একে অপরকে পছন্দও করে না। বাণিজ্য যুদ্ধেও তারা কম নয়। ইতিমধ্যে, আমেরিকা তার সিদ্ধান্ত নিয়ে পুরো বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। আমেরিকা একই দিনে দুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা চীন এবং পাকিস্তান উভয়কেই খুশি করেছে।
হ্যাঁ,ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকা এক দিনেই চিনকে দুটি বড় ছাড় দিয়েছে। আমেরিকার দেখানো প্রথম দয়া হল তারা তাদের শুল্ক থেকে ৯০ দিনের ছাড় দিয়েছে। অর্থাৎ, আমেরিকা আরও ৯০ দিনের জন্য শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা স্থগিত করেছে। দ্বিতীয় ছাড়টি হল বিএলএ-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে।
তার সবচেয়ে বড় শত্রুর প্রতি এত সদয় হচ্ছে?
হ্যাঁ, সোমবার আমেরিকা চিনকে দুটি স্বস্তি দিয়েছে। প্রথম স্বস্তি হল আমেরিকা BLA অর্থাৎ বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (BLA) নিষিদ্ধ করেছে এবং এটিকে একটি জঙ্গি সংগঠন ঘোষণা করেছে। এটি একই BLA যা বছরের পর বছর ধরে চিন এবং পাকিস্তান উভয়ের জন্যই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় স্বস্তি হল চিন আমদানির উপর শুল্কের সময়সীমা ৯০ দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কেন আমেরিকা তার সবচেয়ে বড় শত্রুর প্রতি এত সদয় হচ্ছে?
প্রথম সুখবর হল, আমেরিকা পাকিস্তান-ভিত্তিক বিএলএ অর্থাৎ বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি এবং এর সহযোগী মাজিদ ব্রিগেডকে বিদেশী জঙ্গি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানের দৃষ্টিতে বিএলএ একটি জঙ্গি সংগঠন। যদিও তারা তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। তারা একটি স্বাধীন বেলুচিস্তানের দাবি করে আসছে। বিএলএ বেলুচিস্তানের সম্পদের উপর স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে। এই কারণেই তারা পাকিস্তানের জন্য একটি কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসিম মুনিরের সফরের সময় আমেরিকা পাকিস্তানের মাথাব্যথা কমিয়ে দিয়েছে।
এই সংগঠনটি কেবল পাকিস্তানের জন্যই নয়, চিনের জন্যও হুমকি, কারণ বেলুচিস্তানে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC) এর মতো উচ্চাভিলাষী প্রকল্প চলছে। BLA বহুবার চিনা কর্মী এবং CPEC সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। এতে বেইজিংয়ের উদ্বেগ বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, আমেরিকা BLA কে জঙ্গি সংগঠন ঘোষণা করে এবং এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পরোক্ষভাবে চিনকে স্বস্তি দিয়েছে। BLA বেলুচিস্তানে চীনা বিনিয়োগের বিরোধিতা করে আসছে। এছাড়াও, BLA পাকিস্তান যেভাবে বেলুচিস্তানে চীনকে নিয়ন্ত্রণ দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে।
দ্বিতীয় সুখবর হল, ট্রাম্প চিনের উপর শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা আরও ৯০ দিনের জন্য বাড়িয়েছেন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আমেরিকা চিনকে শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে ছাড় দিল। ট্রাম্প যদি এই সময়সীমা না বাড়াতেন, তাহলে চিনের উপর ১৪৫% পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হত। এর ফলে বাণিজ্য ও শুল্ক যুদ্ধ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠত। এর ফলে চিন অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হত। তবে আমেরিকাও এতে কম সমস্যায় পড়ত না। তার জনগণকেও উচ্চ শুল্কের মূল্য দিতে হত। বর্তমানে চিনের উপর ৩০% শুল্ক আরোপ করা হয়। চিনও এই সুসংবাদের প্রতিদান দিয়েছে। চিন আমেরিকা থেকে অতিরিক্ত ২৪% শুল্কও তুলে নিয়েছে।
এখন প্রশ্ন হল ট্রাম্প কেন চীনের প্রতি এত সদয়? আমেরিকা প্রতিটি সিদ্ধান্তে তার লাভ-ক্ষতির দিকে নজর রাখে। বাধ্য হয়েই তারা চিনের প্রতিও সদয় হয়েছে। ট্রাম্প যদি ইউ-টার্ন না নিতেন, তাহলে আমেরিকার পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হতে পারত। আমেরিকা চিনের উপর শুল্কের সময়সীমা ৯০ দিনের জন্য বাড়িয়েছে কারণ বড়দিনের সময় প্রচুর কেনাকাটা হয়। পোশাক এবং খেলনার মতো চিনা পণ্য সস্তা। এই কারণেই এগুলো খুবই জনপ্রিয়। শুল্ক বৃদ্ধি করলে দাম বেড়ে যেত। এতে আমেরিকান গ্রাহকরা ক্ষুব্ধ হতে পারত এবং ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল। আরেকটি কারণ হল আমেরিকা চিনের সঙ্গে খুব বেশি সংঘাত চায় না। কারণ তারা রাশিয়া, ভারত এবং চিনের ত্রয়ী ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে।
