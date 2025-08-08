ভারতের সঙ্গে শুল্ক সমস্যা না মিটলে বাণিজ্য আলোচনা নয়: ট্রাম্প

ভিনিউজ ডেস্ক : ভারতের সঙ্গে শুল্ক সমস্যা না মিটলে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা হবে না বলে জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ওভাল অফিসে বার্তাসংস্থা এএনআইয়ের সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প। এই অবস্থায় কি ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা হবে? ট্রাম্প জানিয়েছেন, ”না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সমস্যার(শুল্ক) সমাধান করতে পারছি, ততক্ষণ আলোচনা নয়।”
অগাস্টের শেষে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের ভারতে এসে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করার কথা। এর আগে ট্রাম্প একাধিকবার বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি শেষ পর্যায়ে আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা চললেও চুক্তি চূড়ান্ত হয়নি।
সূত্র জানিয়েছে, অ্যামেরিকা চেয়েছিল, ভারত যেন কৃষি ও ডেয়ারি পণ্যে শুল্ক কমিয়ে দেয়। তাহলেই মার্কিন পণ্য সেখানে ঢুকতে পারবে। কিন্তু ভারত তাতে রাজি হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বলেছেন, তিনি ভারতীয় কৃষক, পশুপালক, মৎস্যজীবীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না।