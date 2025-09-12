ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন

ভারতের ১৫তম উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন সিপি রাধাকৃষ্ণন। রাষ্ট্রপতি ভবনে শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ১০ মিনিটে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।
শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ অন্যান্যরা। এ সময় সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ও। গত ২১ জুলাই উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর এই প্রথম জনসমক্ষে দেখা গেল তাকে।
৫ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ধনখড় হঠাৎ পদত্যাগ করায় উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গত মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এনডিএ সমর্থিত প্রার্থী তথা মহারাষ্ট্রের সাবেক রাজ্যপাল রাধাকৃষ্ণন এবং বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ সমর্থিত প্রার্থী তথা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি। ওই দিন সন্ধ্যায় ফলপ্রকাশের পর দেখা যায় রাধাকৃষ্ণন পেয়েছেন ৪৫২টি ভোট। সুদর্শন পেয়েছেন ৩০০টি ভোট।
শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত ২১ জুলাই অধিবেশনের প্রথম দিনে হঠাৎই উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ধনখড়। তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচনের জন্যই গত মঙ্গলবার ভোটাভুটি হয়। জয়ী রাধাকৃষ্ণন আগামী ৫ বছর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
পদাধিকার বলে সংসদের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্বপালন করতে হবে রাধাকৃষ্ণনকে। ধনখড়ের আমলে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্যসভার বিরোধী সাংসদেরা। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও আনা হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণন ‘নিরপেক্ষ’ আচরণ করবেন বলেই আশা বিরোধী শিবিরের।