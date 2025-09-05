ভাঙ্গা-ফরিদপুর-খুলনা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

ভিনিউজ : ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসন থেকে ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে ভাঙ্গা-ফরিদপুর ও ভাঙ্গা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন স্থানীয়রা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার যাত্রীরা।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সুয়াদি নামক স্থানে মহাসড়ক অবরোধ করেন। অন্যদিকে হামিরদী ইউনিয়নসহ আরও তিন-চারটি ইউনিয়নের লোকজন ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের পুখুরিয়া নামক স্থানে ব্যারিকেড দেন।

এতে ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে দূরপাল্লার বাস ও পণ্যবাহী ট্রাকগুলো আটকে পড়ে এবং সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ফরিদপুর-৪ আসনের (ভাঙ্গা-সদরপুর-চরভদ্রাসন) ভাঙ্গা উপজেলা থেকে দুটি ইউনিয়ন (আলগি ও হামিরদী) কেটে ফরিদপুর-২ আসনের (নগরকান্দা সালথা) সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করেছেন নির্বাচন কমিশন। বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে ভাঙ্গা উপজেলার সর্বসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। সকাল থেকেই দুই ইউনিয়নের হাজার হাজার নারী-পুরুষ তারা প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে আসেন।

ভাউপজেলার সঙ্গে সংলগ্ন, তাদের জীবন থাকতে নগরকান্দার মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত হতে দেবেন না। তাদের দাবি ভাঙ্গার সঙ্গে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তারা রাস্তা থেকে সরে যাবেন না। প্রয়োজন হলে রাস্তায় তাদের জীবন যাবে তবু তারা ১ ইঞ্চি মাটিও নগরকান্দার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এদিকে বিক্ষুব্ধ জনতার কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল। তিনিও হুঁশিয়ারি দিয়ে জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রোকিবুজ্জামান বলেন, মহাসড়কে গাড়ির চাপ বেড়ে গেছে। আমরা বুঝিয়েও অবরোধকারীদের উঠাতে পারছি না।

 

