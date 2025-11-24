ভাঙল চেয়ার, গুঁড়িয়ে গেল ‘ব্যারিকেড’! অক্ষরার নাচে উন্মত্ত জনতা

ভিনিউজ ডেস্ক : তিনি নাচছেন। তাঁর শরীরী বিভঙ্গে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। দর্শক তাঁকে একবার ছুঁয়ে দেখার জন্য ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতাই বিপদ ডেকে আনল। খবর, ভারতের উত্তরপ্রদেশের বারাবঁকীতে অক্ষরা সিংহের অনুষ্ঠানে দর্শকের তাণ্ডব। নিজেকে বাঁচাতে মাঝপথে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হন ভোজপুরি নায়িকা।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, রাত ১০টার পরে মঞ্চে ওঠেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। হিট গানের তালে একের পর এক নৃত্য পরিবেশন করতে থাকেন। তাঁর হাস্যে-লাস্যে উপস্থিত পুরুষ দর্শক তখন উন্মাদ! একটা সময়ের পরে মঞ্চের দিকে শয়ে শয়ে লোক ছুটে আসেন। তাঁদের বক্তব্য, অক্ষরাকে সামনে থেকে দেখবেন তাঁরা। উন্মাদনার চোটে চেয়ার ভাঙতে থাকেন। ঘটনাস্থলের একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। সেই ঝলকে দেখা গিয়েছে, মঞ্চে পৌঁছোনোর জন্য ব্যারিকেডও ভেঙে ফেলেন তাঁরা। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিনেত্রী। দ্রুত মঞ্চ ছেড়ে চলে যান। তত ক্ষণে ঘটনাস্থল যেন রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে।

 

অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য জানিয়েছে আয়োজক কমিটি। তারা জানিয়েছে, বারাবঁকীর রামনগর তহসিল এলাকার মুরানিক মহাদেব ধামে আয়োজিত একটি উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অক্ষরাকে। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি যখন মঞ্চ ওঠেন, তখন থেকে পুরুষ দর্শক উদ্বেল। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতেই দর্শকের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা করেছিল কমিটি। ব্যারিকেডে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল চারপাশ। এত করেও শেষরক্ষা হল কই?

খবর, প্রশাসন এসে অক্ষরাকে সরিয়ে নিয়ে যায় নিরাপদ স্থানে। তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে, উপস্থিত দর্শকসংখ্যা প্রত্যাশিত দর্শকের দ্বিগুণ ছিল। তাই এই বিশৃঙ্খলা ঘটেছে।

