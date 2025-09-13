ভয়াবহ হামলায় পাকিস্তানের ১২ সেনা নিহত

ভিনিউজ ডেস্ক : পাকিস্তানে জঙ্গিরা একটি সেনা কনভয়ে হামলা করেছে। এতে ১২ জন সেনা নিহত হয়েছেন। শনিবার উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের পাহাড়ি বাদার এলাকায় সৈন্যরা আক্রান্ত হন। তারা গাড়িতে করে গন্তব্যে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ জঙ্গিরা হামলে পড়ে। এ সময় পাল্টা গুলিবর্ষণে ১৩ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে।
পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তীব্র গুলি বিনিময়ের পর তারা মরদেহগুলো দেখতে পান। এ ঘটনায় কমপক্ষে চারজন সেনা আহত হয়ে মৃত্যু শয্যায়।
পাকিস্তানি তালেবান এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে এবং বলেছে, হামলা করে তারা সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্র এবং ড্রোনও ছিনিয়ে নিয়েছে।
বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ভোরের হামলার পর তারা কয়েক ঘণ্টা ধরে আকাশে হেলিকপ্টার দেখতে পেয়েছেন। সেনা হেলিকপ্টারগুলো হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে এবং আক্রমণকারীদের খুঁজছে।
সাধারণত জঙ্গিদের কেন্দ্রস্থল এই এলাকায় সামরিক কনভয় চলাচলের আগে কারফিউ জারি করা হয়। গতিবিধিও আগে জানানো হয় না।
২০২১ সালে আফগান তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাকিস্তানি গোষ্ঠীটি পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা জোরদার করেছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, পাকিস্তান আশা করে যে অন্তর্বর্তী আফগান সরকার তার দায়িত্ব পালন করবে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য তার মাটি ব্যবহার বন্ধ করবে।