ব্লুমবার্গকে মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী : ভারত দুই মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চাইবে

ভিনিউজ ডেস্ক : রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানি অব্যাহত রাখলে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক। তিনি বলেন, আমি মনে করি, এক বা দুই মাসের মধ্যেই ভারত আলোচনার টেবিলে আসবে, ক্ষমা চাইবে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির চেষ্টা করবে।
সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, ভারত যতই নিজেদের শক্তিশালী ভাবুক, শেষ পর্যন্ত তাদের সবচেয়ে বড় ক্রেতার (যুক্তরাষ্ট্র) স্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
লুটনিক হুঁশিয়ার করে বলেন, যদি ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন না করে, তবে তাদের যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে ৫০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। আমরা দেখতে চাই, এই লড়াই তারা কতদিন চালিয়ে যেতে পারে।
এর আগে, সামাজিকমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, দেখে মনে হচ্ছে, আমরা ভারত ও রাশিয়াকে চীনের কাছে হারিয়ে ফেলেছি। আমি তিন দেশেরই সাফল্য কামনা করি।
এই মন্তব্যের পরই ভারতকে উদ্দেশ করে কড়া বক্তব্য দেন মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারত তাদের বাজার খুলতে চায় না, রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবে না, এবং ব্রিকস থেকেও সরে আসবে না। যদি ভারত চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে মিলে চলতে চায়, তো চলুক। কিন্তু যদি না পারে, তবে ডলারের পক্ষে দাঁড়াক, যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করুক, তাদের সবচেয়ে বড় গ্রাহককে সমর্থন করুক। নয়তো প্রস্তুত থাকুক চড়া শুল্কের জন্য।
বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে ভারত, রাশিয়া ও চীনের কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা। ব্রিকস জোটে সক্রিয় ভূমিকা এবং রাশিয়ার জ্বালানি খাতে ভারতের বিনিয়োগ নিয়ে ওয়াশিংটন বরাবরই অসন্তুষ্ট। হাওয়ার্ড লুটনিকের এই মন্তব্যকে সেই অসন্তুষ্টির প্রকাশ হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।