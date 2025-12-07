বিশ্বকাপ ফাইনালে টিকিটের দাম ৬ হাজার ডলার

ভিনিউজ : ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপকে সামনে রেখে টিকিট বিক্রির উন্মাদনা শুরু হয়েছে। প্রথম ধাপেই বিপুল সাড়া ফেলেছে এই প্রক্রিয়া। অক্টোবরের শুরুতে টিকিট বিক্রি শুরুর পর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ৪৫ লক্ষাধিক ফুটবলপ্রেমী আবেদন করেছেন লটারির মাধ্যমে টিকিট কেনার সুযোগ পেতে। এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে পুরো টিকিটের মূল্যের তালিকা প্রকাশ করেনি ফিফা। তবুও যেসব ভাগ্যবান সমর্থক লটারিতে টিকিট পেয়েছেন, তাদের অনেকেই অনলাইনে টিকিটের দাম প্রকাশ করছেন।
টিকিটের বিপুল দাম নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। সাধারণ প্রবেশ টিকিট চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচের টিকিটের দাম ৫৬০ মার্কিন ডলার (প্রায় ৬৯ হাজার টাকা) থেকে শুরু করে ২ হাজার ২৩৫ ডলার (প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা) পর্যন্ত। ফাইনাল ম্যাচের সবচেয়ে সস্তা টিকিটের মূল্য ২ হাজার ৩০ ডলার (প্রায় আড়াই লাখ টাকা)। আর সবচেয়ে দামি টিকিটের মূল্য ৬ হাজার ডলার (প্রায় ৭ লাখ ৩৫ হাজার টাকা)।
হসপিটালিটি টিকিট এখনো বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে এটির মূল্য হবে অন্যান্য যে কোনো টিকিটের চেয়ে বহুগুণ বেশি। প্রতিযোগিতার প্রথম দিকের কিছু ম্যাচে, বিশেষ করে তুলনামূলক কম আকর্ষণীয় ভেন্যুগুলোতে ৬০ ডলার (প্রায় সাড়ে ৭ হাজার টাকা) মূল্যের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। তবে সেগুলো খুবই সীমিত সংখ্যায় বরাদ্দ।
ফিফার টিকিট বিক্রির তৃতীয় ধাপ শুরু হবে আগামী ১১ ডিসেম্বর। শেষ হবে ১৩ জানুয়ারি। এ সময় ভক্তরা নির্দিষ্ট ম্যাচ অনুযায়ী টিকিটের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পরে জানানো হবে তারা নির্বাচিত হয়েছেন কি না। টুর্নামেন্ট ঘনিয়ে এলে বাকি থাকা আসনগুলো আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এবারই প্রথম টুর্নামেন্টটি তিনটি দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে টিকিটের চাহিদা রেকর্ড ছুঁয়েছে।