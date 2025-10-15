বিবিসি প্রতিবেদন : পাকিস্তান ও আফগান তালেবান ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের অনুরোধে ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে।
তবে তালেবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ সোশালমিডিয়া এক্সে-এক পোস্টে লিখেছেন যে পাকিস্তানের অনুরোধেই যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের মতে, তালেবান সরকার আলোচনার অনুরোধও করেছে।
এদিকে তালেবান সরকারের মুখপাত্র জানান, তিনি তাদের নিরাপত্তা বাহিনীকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলতে বলেছেন যতক্ষণ না অন্য পক্ষ থেকে কোনো লঙ্ঘন হয়।
প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে আফগানিস্তানেবেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের পর প্রতিবেশী দেশপাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সহিংসতা তৈরি হয়। কাবুল ওই বিস্ফোরণগুলোর জন্য ইসলামাবাদকে দায়ী করেছে। তালেবান পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার দাবিও অস্বীকার করেছে।
দুই পক্ষ কেবল সীমান্তে আধিপত্য বিস্তারের জন্য লড়াই করছে না, বরং সোশ্যাল মিডিয়াতেও জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে তারা অপরপক্ষের তুলনামূলক বেশি ক্ষতি করছে।
এই সপ্তাহের শুরুতে তালেবান দাবি করেছিল, তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৫৮ জন সদস্যকে হত্যা করেছে। তবে ইসলামাবাদ বলে, তারা ২০০ জন “তালেবান এবং সহযোগী সন্ত্রাসী”কে হত্যা করেছে।
বুধবারও দুই পক্ষের মধ্যে সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছিল।