বাগদাদে মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, বাড়ছে উত্তেজনা

ইরাকের রাজধানী বাগদাদ–এ অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, শহরের কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত গ্রিন জোন এলাকায় কয়েকটি রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়।
প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, হামলার পর এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এবং নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে। হামলায় বড় ধরনের হতাহতের খবর তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া না গেলেও দূতাবাস এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
ইরাক সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। একই সঙ্গে হামলার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে বিভিন্ন নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজ ও গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।
বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় এই ধরনের হামলার ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ইরাকের বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বিদেশি কূটনৈতিক মিশনগুলো প্রায়ই হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে।
এ ঘটনায় এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানায়নি আমেরিকা। তবে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে।