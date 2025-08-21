বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ জাতীয় কমিটির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় মি: চিন্ময় বড়ুয়া চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী সীমান্ত বড়ুয়া মহাসচিব, নির্বাচিত।

ভিনিউজ : বাংলাদেশী বৌদ্ধদের সর্বপ্রাচীন বৌদ্ধ যুব সংগঠন ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) এর প্রথম এপিলেটেড সংগঠন ও World Alliance of Buddhist (WAB) এর সদস্যপদ লাভ করা সংগঠন বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ, জাতীয় কমিটির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ১৫ আগষ্ট ২০২৫ সকাল ১০টায় জামালখাঁনস্থ স্থায়ী কার্যালয়ে জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চিন্ময় বড়ুয়া রিন্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন, বাবু রাসেল বড়ুয়া, সভায় উদ্ভোদনী বক্তব্য প্রদান করেন, লায়ন লোকপ্রিয় বড়ুয়া, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, ভাইস চেয়ারম্যান বিধান বড়ুয়া, অর্থ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন, সঞ্জয় বড়ুয়া পিপলু, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন প্রেস করেন
, ঢাকা অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক সজীব বড়ুয়া সাজু, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক তাপস বড়ুয়া, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক আশীষ বড়ুয়া, বান্দরবান অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক হিতোষময় বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, বোয়ালখালী শাখার সাধারণ সম্পাদক কাজল বড়ুয়া, পটিয়া শাখার সভাপতি সেবব্রত বড়ুয়া বাবু, সহ সকল অঞ্চলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, প্রমূখ বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ ২০২৫-২৭ কমিটি গঠনকল্পে সম্মানিত জুড়ি বোর্ডের উপদেষ্টা তপন কুমার বড়ুয়া, লায়ন লোকপ্রিয় বড়ুয়া, অধ্যক্ষ তুষার কান্তি বড়ুয়া, অপু বড়ুয়া, শীলানন্দ বড়ুয়া, দীলিপ বড়ুয়া, আশীষ বড়ুয়া, সহ জুড়ি বোর্ডের সাত সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিন্ময় বড়ুয়া রিন্টু’কে চেয়ারম্যান, ও প্রকৌশলী সীমান্ত বড়ুয়া’কে মহাসচিব, লায়ন প্রকৌশলী দীপক বড়ুয়া’কে অর্থ সম্পাদক করে ৮১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষনা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাবেক সভাপতি ও জাতীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান রোটারিয়ান সজীব বড়ুয়া ডায়মন্ড ।
– খবর বিজ্ঞপ্তি।