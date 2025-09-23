বলিউডের প্লেব্যাক গায়ক কুমার শানুর নোংরা কেচ্ছা ফাঁস প্রাক্তন স্ত্রী’র

ভিনিউজ ডেস্ক : বলিউডের প্লেব্যাক গায়ক কুমার শানুর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সর্বদাই চর্চা গায়কের ব্যক্তিগত জীবন যেমন চর্চায় তেমনই একাধিকবার বিতর্কেও জড়িয়েছেনও। প্রাক্তন প্রেমিকা অভিনেত্রী কুনিকার বিস্ফোরক মন্তব্য নিয়েও তোলপাড় হয়েছিল টিনসেল টাউন। প্রাক্তন প্রেমিকার পর ভয়াবহ অভিযোগ সামনে আনলেন প্রাক্তন স্ত্রী।
ফিল্ম উইন্ডোকে দেওয়া এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে গায়কের প্রাক্তন স্ত্রী রীতা ভট্টাচার্য, অভিযোগ করেছেন যে, গর্ভবতী অবস্থায় গায়ক এবং তার পরিবার তাকে নির্যাতন করেছিল। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, আশিকি সিনেমার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জনের পর তার প্রতি তার আচরণ সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছিল।
রীতা ভট্টাচার্য বলেছেন, গর্ভাবস্থায় কুমার শানু তাকে নির্যাতন করেছিলেন। রীতা আরও দাবি করেন যে কুমার শানু খুবই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন এবং তাকে ঘর থেকে বের হতে দিতেন না। তার বোন তার নিজের সন্তানদের এবং স্বামীকে তাদের সঙ্গে থাকতে দিয়েছিলেন এবং কুমার শানুর সঙ্গেও একই ঘরে ঘুমোতেন, অন্যদিকে রীতা তার বাচ্চাদের সঙ্গে অন্য ঘরে ঘুমাতেন। তিনি আরও দাবি করেন যে তারা দু’জনেই তাকে নির্যাতন করতেন।
তিনি বলেন, ‘আমার গর্ভাবস্থায় সে আমাকে আদালতে নিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় তার একটা প্রেমের সম্পর্কও ছিল, যা আজ সামনে এসেছে। আর, সে আমাকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তখন অনেকটাই ছোট ছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল আমার পুরো পৃথিবী ভেঙে পড়েছে। আর আমার পরিবার হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এক বছর আগে সে এত বড় পার্টি করেছিল, বলেছিল যে আমিই তার সাফল্যের পেছনের কারণ। আমি কখনই আসল কারণটা জানতে পারিনি।’
রীতা আরও দাবি করেছেন যে, তিনি যখন গর্ভবতী ছিলেন কুমার শানু খাবার দিতেন না। রান্নাঘরে তালা বদ্ধ করে রাখত। আমি আমার আত্মীয়ের বাড়িতে এক মুঠো ভাত কিনে খিচুড়ি রান্না করতাম, এবং তারপর আমরা খাবার খাতাম। তারা এমনকি আমার বাচ্চাদের জন্য দুধ দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিল, আমাকে প্রতিদিন মাত্র ১০০ টাকা দিত এবং বলেছিল যে আমরা তোমার টাকা দেব না। তাদের মানুষ বলা ভুল হবে। আমি যখন শিশুর খাবার অর্ডার করতাম, তখন দোকানদার বলত পাঠাতে পারছি না কারণ আমাদের বারণ করা হয়েছে।
রীতা এবং কুমার শানুর প্রথম দেখা হয় কলকাতায় এবং তারপরই তারা প্রেমে পড়ে। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে বাবা-মায়ের সম্মতি ছাড়াই বিয়ে করে, যদিও পরে তাদের পরিবার এই বিয়ে মেনে নেয়। ১৯৯৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদের আগে এই দম্পতির তিনটি সন্তান হয়।
তাদের বিবাহের সময়, গায়িকা অভিনেত্রী কুনিকা সদানন্দের সঙ্গেও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে জানা গেছে। কুনিকা পরে বিগ বস ১৯-এ স্বীকার করেছিলেন যে একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে তার ছয় বছর ধরে প্রেম ছিল। তার ছেলে আয়ান লাল পরে কুমার শানুর সঙ্গে তার সম্পর্ককে ‘গভীর বিষাক্ত’ বলে বর্ণনা করেছিলেন।
