বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য্য আর নেই

বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য্য আর নেই
ভিনিউজ : প্রবীণ রাজনীতিক অ্যাডভোকেট পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টায় মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন।
নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে- যশোর নীলগঞ্জ শ্মশানে বিকেলে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি ১৯৭৩ সালে যশোরের মণিরামপুর সংসদীয় আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়াও দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। একজন সৎ ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবীদ হিসেবে পরিচিত পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য ১৯৪০ সালের ১ মার্চ যশোরের মণিরামপুরের পাড়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম সুধীর ভট্টাচার্য্য ও মায়ের নাম ঊষা রাণী ভট্টাচার্য্য।
তিনি যশোরের খাজুরা এমএন মিত্র বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও এমএম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও ১৯৬৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন সংগঠক ছিলেন।
পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য মণিরামপুরের মশিয়াহাটি হাই স্কুল, গোপালপুর হাই স্কুল ও কেশবপুর ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি মণিরামপুর ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন।বর্ষিয়ান এই রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শোক জানাই ।