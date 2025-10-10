ফিলিপাইনে ৭.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প : ফিলিপাইনে ধ্বংসাত্মক সুনামির আশঙ্কা

ভিনিউজ : ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মিন্দানাও প্রদেশে ভয়াবহ ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে এ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে গোটা অঞ্চল। এতে উপকূলজুড়ে ‘ধ্বংসাত্মক সুনামি’র সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
ভূকম্প ও আগ্নেয়গিরি গবেষণা ইনস্টিটিউট (ফিভলকস) জানায়, উপকূলীয় এলাকাগুলোতে স্বাভাবিক জোয়ারের তুলনায় ঢেউয়ের উচ্চতা এক মিটার বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে। উপসাগর ও প্রণালী এলাকাগুলোতে ঢেউয়ের উচ্চতা আরও বেশি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে তারা।
স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৪৩ মিনিট নাগাদ প্রথম সুনামি ঢেউ উপকূলে আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এ ঢেউ কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।
ফিভলকস উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের অবিলম্বে উঁচু ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে সমুদ্রে থাকা নৌযানগুলোকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে এবং উপকূলে অবস্থান না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, ফিলিপাইনের কিছু উপকূলে ঢেউয়ের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন মিটার (১০ ফুট) পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া পাশের দেশ ইন্দোনেশিয়া ও পালাউ–এর কিছু উপকূলেও এক মিটার পর্যন্ত ঢেউ পৌঁছাতে পারে।
ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুলাওয়েসি ও পাপুয়া অঞ্চলেও উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও এসব অঞ্চল ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, তথাপি সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে জরুরি ব্যবস্থা।
উল্লেখ্য, মাত্র ১০ দিন আগে (৩০ সেপ্টেম্বর) ফিলিপাইনের মধ্যাঞ্চলে ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। সেই ঘটনায় অন্তত ৬০ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ