পিআর পদ্ধতি রেখে আরেকটা রোডম্যাপ দেন: জামায়াত

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : পিআর পদ্ধতি সামনে রেখে নির্বাচনের আরেকটা রোডম্যাপ দিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, “ইলেকশন কমিশনকে বলবো, পিআর পদ্ধতিকে সামনে রেখে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঠিক করেন। ট্রেডিশনালটা করছেন তো, আমাদের আপত্তি নাই। আমাদের পিআরকে নিয়েও আরেকটা করেন।”

প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা শুনি আপনি কোনোরকমে বাঁচতে চান, চলতে চান।

“আপনি যেতে পারবেন না। আপনাকে এ দেশকে ঠিক করে যেতে হবে,” যোগ করেন তিনি।

জামায়াতের নায়েবে আমির আরো বলেন, সংস্কার যাতে আইনি ভিত্তি না পায় তার জন্য টালবাহানা শুরু হয়েছে।

সরকার সংস্কার ছাড়াই নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছে বলে অভিযোগ তার। বলেন, সংস্কার ও বিচার ছাড়া নির্বাচন মানুষ মানবে না।

পূর্বের খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ : রোজার আগে নির্বাচন, ভোটের ৬০ দিন আগে তপশিল
পরবর্তি খবরচীন ও জাপান সফরে মোদী, বৈঠক হবে শি-র সঙ্গে

এই সংক্রান্ত আরো খবর...