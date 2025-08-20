পিআর পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে: নজরুল ইসলাম খান

ভিনিউজ : পিআর পদ্ধতি চালুর আগে জনগণের মতামত নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

বুধবার (২০ আগস্ট) নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত যৌথসভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে তিনি বলেন, “পিআর পদ্ধতিতে ধারণার ভিত্তিতে কোনো নির্বাচন হতে পারে না। জনগণের কাছে জিজ্ঞেস না করেই তাদের ওপর এটা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে।”

তিনি আরও বলেন, সব দল পিআর পদ্ধতি মেনে নিলেও সংবিধান সংশোধন ছাড়া এ ধরনের নির্বাচন সম্ভব নয়। নির্বাচিত সংসদই কেবল এটি বাস্তবায়ন করতে পারে।

একই অনুষ্ঠানে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে হত্যা করা হয়েছিল। পরে তার রেখে যাওয়া পতাকা ধারণ করে বিএনপিকে এগিয়ে নিয়েছেন খালেদা জিয়া।

রিজভীর দাবি, গণতন্ত্র এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি। সামনে আরও বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করতে হবে। “অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত হয়নি, নির্বাচন নিয়ে নানা চক্রান্ত চলছে,” যোগ করেন তিনি।

