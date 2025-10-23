পাতানো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না: জিএম কাদের

ভিনিউজ :পাতানো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে আমাদের পথে নামতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সামনে উপজেলা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। উপজেলা পরিষদ বাতিল করার পর থেকে ২৩ অক্টোবরকে উপজেলা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে জাতীয় পার্টি।
জিএম কাদের বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিরপেক্ষ নয়, তাদের নিজস্ব দল রয়েছে, যে দলটি সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করছে, তাদের পরামর্শে সরকার চলছে। একটি পাতানো নির্বাচনের চেষ্টা চলছে। এর থেকে আমরা উদ্ধার পেতে চাই। যতদিন দেরি হবে তত ক্ষতি হবে। দেশকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। শেখ হাসিনার মতো লোক টিকতে পারেনি, আপনারাও টিকতে পারবেন না।
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, যে ভোটের জন্য শেখ হাসিনাকে ফ্যাসিবাদ বলা হচ্ছে। সেরকম ভোটের প্রস্তুতি চলছে, তার চেয়েও বেশি। নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগকে এভাবে বাদ দিতে পারেন না। আপনি বিচার করেন, যারা অপরাধ করেছে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। অশান্তির কোনো নোবেল থাকলে এই সরকারের পাওয়া উচিত। দেশের আইনশৃঙ্খলা কোন সময় এত খারাপ ছিলনা। প্রত্যেক মাসে মানুষ খুন হচ্ছে, কখনই এত মানুষ খুন হয়নি। মিল ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির, কোনো বিনিয়োগ আসছে না। দেশ দুর্ভিক্ষের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করে এখনই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। টিসিবির ট্রাকের পেছনে দেখবেন লম্বা লাইন।
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, এরশাদ ছিলেন অনেক দূরদর্শী নেতা, তিনি অনেক দূরে দেখতে পেতেন। উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙে উপজেলা শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। এর প্রধান করেছিলেন জনগণের প্রতিনিধির হাতে। আর সেই প্রতিনিধির অধীনে ছিলেন সকল প্রশাসন। কায়েমি স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য সেই উপজেলা পরিষদ বাতিল করেন। এখন যা রয়েছে তা হচ্ছে নামকাওয়াস্তে। আমরা কখনও ক্ষমতায় পূর্ণাঙ্গ উপজেলা বাস্তবায়ন করব।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ঢাকা দক্ষিণ জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক মীর আব্দুস সবুর আসুদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য রেজাউল ইসলাম ভুঁইয়া প্রমুখ।