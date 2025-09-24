পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

ভিনিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা।
বৈঠকে ফেব্রুয়ারীতে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর, ব্যাংক ও রাজস্বখাত সংস্কার, চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়ন, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংযোগ এবং এশিয়াজুড়ে তরুণদের রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তারা পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের বিষয়েও আলোচনা করেন।
বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা গত ১৪ মাসে অধ্যাপক ইউনুসের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে তার ‘কেন্দ্রীয় ভূমিকা’ তুলে ধরেন।
প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস বিশ্বব্যাংকের নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, ‘দেশের ইতিহাসে এক সংকটময় সময়ে বিশ্বব্যাংক আমাদের পাশে ছিল।’
তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন এবং পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে বিশ্ব ব্যাংকের সরাসরি সহায়তা চেয়ে বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি। এটি আধুনিকায়নের মাধ্যমে কোটি মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। চলুন একসঙ্গে উন্নয়ন করি।”
তিনি আরও বলেন, নেপাল ও ভূটানের মতো স্থলবেষ্টিত দেশগুলো এবং ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যও চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়নের সরাসরি সুবিধাভোগী হবে।
বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা জবাবে বলেন, ‘ব্যাংক ও রাজস্বখাতে জোরালো সংস্কার ছাড়া টেকসই ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ভিত্তি গড়া সম্ভব নয়।’