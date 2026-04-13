পহেলা বৈশাখের রঙিন আয়োজন—ঐতিহ্য, ফ্যাশন ও আনন্দের পূর্ণাঙ্গ রূপ

বছর ঘুরে আবারও ফিরে এলো বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। পুরোনো সব ক্লান্তি, ব্যর্থতা ও গ্লানি ঝেড়ে ফেলে নতুন আশায়, নতুন স্বপ্নে বরণ করে নেওয়ার দিন এটি। ঈদের আবহ শেষ না হতেই বৈশাখের আগমন যেন উৎসবের আনন্দকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই তো এই দিনটিকে ঘিরে প্রস্তুতিরও থাকে ভিন্ন মাত্রা—পোশাক, সাজসজ্জা, খাবার আর ঘোরাঘুরি—সব মিলিয়ে এক উৎসবমুখর জীবনচিত্র।
সকাল শুরু হয় এক বিশেষ আবেগ নিয়ে। রাজধানীর রমনার বটমূলে ছায়ানটের সংগীত পরিবেশনা আর চারুকলা থেকে বের হওয়া বর্ণিল শোভাযাত্রা যেন বৈশাখের চিরচেনা প্রতীক। ঢাকার বাইরেও দেশের বিভিন্ন জেলা ও শহরে আয়োজন করা হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ও শোভাযাত্রা। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয় এই মিলনমেলায়—যেখানে ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক হয়ে যায় বাঙালিয়ানায়।
পহেলা বৈশাখ মানেই লাল-সাদার আধিপত্য। মেয়েদের সাজে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি যেন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সঙ্গে কাচের চুড়ি, কপালে লাল টিপ, গালে আলপনা—সব মিলিয়ে এক সাবেকি অথচ চিরনতুন রূপ। তবে সময়ের সঙ্গে ফ্যাশনেও এসেছে পরিবর্তন। এখন অনেকেই বেছে নিচ্ছেন কুর্তি, কামিজ, স্কার্ট কিংবা ফিউশনধর্মী পোশাক। দেশীয় গাউন বা ব্লকপ্রিন্টের পোশাকও তরুণীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
অন্যদিকে তরুণদের সাজেও থাকে বৈশাখী ছোঁয়া। লাল-সাদা বা উজ্জ্বল রঙের পাঞ্জাবি, ফতুয়া কিংবা কুর্তা—সবকিছুতেই থাকে লোকজ মোটিফের ছাপ। অনেকেই গলায় বা মাথায় জড়িয়ে নেন লাল গামছা, যা পুরো লুকটিকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত ও ঐতিহ্যবাহী।
তবে বৈশাখের এই সাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আরাম। কারণ বৈশাখ মানেই প্রখর গরম। তাই পোশাক বাছাইয়ে সুতির বা তাঁতের কাপড়ই সবচেয়ে উপযোগী। ঢিলেঢালা, হালকা ও বাতাস চলাচল করে এমন পোশাক সারা দিন ঘোরাঘুরির জন্য স্বস্তিদায়ক। জামদানি, মসলিন বা লিনেন কাপড়ও হতে পারে ভালো বিকল্প, বিশেষ করে সন্ধ্যা বা রাতের অনুষ্ঠানের জন্য।
পোশাকে বৈশাখী আমেজ ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয় নানা লোকজ মোটিফ—ঢোল, হাতপাখা, পুতুল, রিকশা, গ্রামীণ দৃশ্য কিংবা ঐতিহ্যবাহী নকশা। লাল-সাদার পাশাপাশি এখন বেগুনি, হলুদ, নীল বা বাদামি রঙের ব্যবহারও দেখা যাচ্ছে, যা ফ্যাশনে এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা।
সাজসজ্জার ক্ষেত্রেও বৈশাখের নিজস্ব ধারা রয়েছে। দিনের বেলা হালকা মেকআপই সবচেয়ে ভালো—লাইট বেজ, আইলাইনার, কাজল আর একটি লাল টিপেই পাওয়া যায় পরিপূর্ণ লুক। ঠোঁটে লাল বা হালকা শেডের লিপস্টিক মানিয়ে যায় খুব সুন্দরভাবে। চুল খোলা রাখা বা খোঁপা—দুটোই জনপ্রিয়, তবে ভিড়ের মধ্যে খোঁপা অনেক সময় আরামদায়ক হয়। ফুলের মুকুট বা গাজরা ব্যবহার করলে সাজে আসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছোঁয়া।
রাতের অনুষ্ঠানের জন্য চাইলে একটু ভারী মেকআপ করা যেতে পারে—ডিপ ব্লাশ, হাইলাইটার বা গাঢ় লিপস্টিক দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা যায়। তবে গরমের কথা মাথায় রেখে ওয়াটারপ্রুফ মেকআপ ব্যবহার করা জরুরি। ত্বকের সুরক্ষায় সানস্ক্রিন ব্যবহার করা একেবারেই অপরিহার্য।
গহনার ক্ষেত্রেও বৈশাখী ঐতিহ্য বেশ স্পষ্ট। পোড়া মাটির গয়না, কাঠের অলংকার, কাপড়ের জুয়েলারি কিংবা অক্সিডাইজড সেট—সবই এই দিনের সঙ্গে মানানসই। চাইলে গোল্ডেন বা সিলভার স্টেটমেন্ট জুয়েলারিও ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সাজে এনে দেয় এলিগেন্স।
পহেলা বৈশাখ মানেই শুধু সাজ নয়—এটি আনন্দ ভাগাভাগির দিন। শহরের পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা কিংবা ঐতিহাসিক স্থানে জমে ওঠে মানুষের ঢল। রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, টিএসসি, লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল—সব জায়গায় দেখা যায় উৎসবের প্রাণচাঞ্চল্য।
এই দিনটির আরেকটি বড় আকর্ষণ হলো খাবার। পান্তা-ইলিশ, ভর্তা, পিঠা—বাঙালি খাবারের ঐতিহ্য যেন নতুন করে ফিরে আসে। অনেকেই বাসায় আয়োজন করেন, আবার অনেকেই বন্ধুদের নিয়ে বের হয়ে পড়েন রেস্টুরেন্ট বা মেলার খাবারের স্টলে। দল বেঁধে খাওয়া, আড্ডা আর ঘোরাঘুরি—সব মিলিয়ে দিনটি হয়ে ওঠে স্মরণীয়।
সবশেষে বলা যায়, পহেলা বৈশাখ কেবল একটি উৎসব নয়—এটি বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনবোধের প্রতিফলন। সঠিক পোশাক, মানানসই সাজ আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর মধ্য দিয়েই এই দিনটি হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ, প্রাণবন্ত ও আনন্দময়।