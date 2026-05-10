পদত্যাগ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ। আজ রোববার দুপুর ২টার দিকে উপাচার্য বরাবর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন তিনি।
আজ বিকেল পৌনে ৪টার দিকে সমকালকে এ তথ্য জানান তিনি নিজেই। সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হিসেবে কাজ করেছি। প্রশাসনে ঝুঁকি ছিল সেই ঝুঁকির সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছি। এখন বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটাই শান্ত। তিনি বলেন, প্রক্টর হিসেবে অনেক দায়িত্ব; সেই দায়িত্ব থেকে আমি একটু মুক্ত থাকতে চাই। তাই, পদত্যাগ করেছি।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোনো চাপে নয়; ব্যক্তিগত কারণেই আমি পদত্যাগ করছি।
এর আগে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ২৮ অগাস্ট প্রক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি।