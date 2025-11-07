ভিনিউজ : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বানকে সামনে রেখে ৬৬টি দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইসি।
সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য গত ২৮ সেপ্টেম্বর ৭৩টি স্থানীয় সংস্থার প্রাথমিক তালিকা দিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ইসি। নিষ্পত্তি শেষে আজ ৬৬ সংস্থাকে চূড়ান্ত অনুমোদনের কথা জানানো হলো।
দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে নিবন্ধিত ৯৬টি দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করার পর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৫ অনুযায়ী নিবন্ধনে আগ্রহী যোগ্যতা সম্পন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে ইসি।
এর আগে ২০২৩ সালের নীতিমালা বাতিল ও তৎকালীন ৯৬ পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করে নতুন নীতিমালা জারি করে বর্তমান কমিশন।
এবার যেসব সংস্থা নিবন্ধন পেল সেগুলোর মধ্যে আছে পাথওয়ে, পল্লীশ্রী, রিসডা-বাংলাদেশ, আরএইচডিও, আইসিডিএস, বাকেরগঞ্জ ফোরাম, সাথী, বকুলতলী মহিলা সংসদ, অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম ওয়েলফেয়ার এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ, হোপ, আরপিও ফাউন্ডেশন, উষা, এসডিআরএস, এইচআরএসএস, এডাব, লাইট হাউজ, রূপান্তর, গণউন্নয়ন কেন্দ্র, অন্তরঙ্গ সমাজকল্যাণ সংস্থা, মানবাধিকার ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, আশ্রয় ফাউন্ডেশন, গরীব উন্নয়ন সংস্থা, সচেতন নাগরিক সোসাইটি, নজরুল স্মৃতি সংসদ, ব্রতী সমাজকল্যাণ সংস্থা, দিশা সমাজকল্যাণ সংস্থা ইত্যাদি।