নরেন্দ্র মোদীর টুইট : একই গাড়িতে চেপে বৈঠক করতে গেলেন পুতিন ও মোদী

ভিনিউজ : এসসিও জোটের বৈঠক সেরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ভেন্যুর দিকে চীনের তিয়ানজিনে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-র শীর্ষ সম্মেলনের অবকাশে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেদের মধ্যে আলাদা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।
এসসিও জোটের মঞ্চে আজ (সোমবার) এই দুই বিশ্বনেতাকে উষ্ণ আলিঙ্গন করতেও দেখা গেছে।
পরে নরেন্দ্র মোদীর টুইট করা একটি ছবিতে দেখা গেছে, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি যে রিটজ কার্লটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় – দুই নেতা একই গাড়িতে চেপে ও পাশাপাশি বসে সেই আলোচনাস্থলের দিকে যাচ্ছেন।
এই সব ছবি পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও লেখেন, “প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেখা হওয়াটা সব সময় আনন্দের!”
দুই নেতার মধ্যে এই বৈঠক হলো এমন একটা আবহে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০শতাংশ হারে চড়া শুল্ক (ট্যারিফ) বসিয়েছেন – এবং এর অর্ধেকই (২৫%) হলো রাশিয়ার থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের ওপর বসানো ‘পেনাল্টি’।
ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তি দিচ্ছে, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে তেল কিনছে বলেই সেই অর্থ দিয়ে পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধে টাকা ঢালতে পারছেন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো তো ইউক্রেন যুদ্ধকে ‘মোদীর যুদ্ধ’ বলেও বর্ণনা করেছেন।
ভারত অবশ্য তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে কী ‘অফার’ পাওয়া যাচ্ছে এবং পরিস্থিতি কী সেটা দেখেই তারা স্থির করবে কাদের কাছ থেকে তেল কেনা হবে।
রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করা হবে, এমন কোনও ইঙ্গিত দিল্লি এখনও দেয়নি।
এদিন তিয়ানজিনে মোদী ও পুতিনের মধ্যেকার বৈঠকের কিছুদিন আগেই মার্কিন অঙ্গরাজ্য আলাস্কাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রেসিডেন্ট পুতিন নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসেন ও ইউ