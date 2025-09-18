নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিনে বলিউডে শুভেচ্ছার ঢল, প্রশংসায় ভাসলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে বুধবার বলিউডের একাধিক খ্যাতনামা অভিনেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর নেতৃত্ব, নিষ্ঠা ও জাতির প্রতি অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।
অভিনেতা অক্ষয় কুমার এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, “৭৫তম জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা, @narendramodi জি। আমার প্রার্থনা, আপনি দীর্ঘজীবী ও সুস্থ থাকুন। আপনি ভারতের নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন, তা অভাবনীয়। শুভ জন্মদিন, ক্যাপ্টেন!”
অন্যদিকে, সুপারস্টার শাহরুখ খান একটি ভিডিও বার্তায় বলেন, “একটি ছোট শহর থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চ পর্যন্ত আপনার যাত্রা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। আপনার শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম ও দেশপ্রেম আমাদের শিক্ষা দেয়। ৭৫ বছর বয়সেও আপনি এমন গতিতে এগিয়ে চলেছেন, যা আমাদের মতো তরুণদেরও চমকে দেয়। ঈশ্বর করুন আপনি সবসময় সুস্থ, দৃঢ় ও আনন্দিত থাকুন।”
অভিনেতা আমির খান তাঁর ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের কামনা জানিয়ে বলেন, “দেশের উন্নয়নে আপনার অবদান সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঈশ্বর করুন, আপনি এমনই শক্তি ও নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যান।”
অভিনেতা অনুপম খের মোদিকে “সকল বয়সের মানুষের জন্য আদর্শ” বলে অভিহিত করেন। ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, “গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আপনার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ মনে পড়ে। আপনি আমাদের এমন অনেক কারণ দিয়েছেন, যা ভারতকে নিয়ে গর্ব করার সুযোগ করে দেয়। এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়ে আমরা সত্যিই ভাগ্যবান।”
বলিউডের আরও বহু তারকা মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অভিনেতা রিতেশ দেশমুখ প্রধানমন্ত্রীর একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, “ঈশ্বর করুন আপনি সুস্থ থাকুন, দীর্ঘজীবী হোন, স্যার।” বর্ষীয়ান অভিনেতা পরেশ রাওয়াল লেখেন, “আমাদের প্রিয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।” অভিনেতা সোনু সুদ বলেন, “ইতিহাস তাঁকেই মনে রাখে, যিনি ভবিষ্যতের রূপ বদলে দেন… আপনার যাত্রা হোক আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মতোই নির্ভয়।”
অভিনেতা সুনীল শেট্টি প্রধানমন্ত্রী মোদির “অবিরাম পরিশ্রম ও জাতির প্রতি অটুট অঙ্গীকার”-এর প্রশংসা করেন। কঙ্গনা রানাওয়াত তাঁকে “মা ভারতীর প্রকৃত সন্তান এবং দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা” বলে অভিহিত করেন।
অভিনেতা জ্যাকি শ্রফ একটি ভিডিও বার্তায় বলেন, “সর্বদা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন! জন্মদিনের শুভেচ্ছা @narendramodi।” কিরণ খের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, “আপনার সততা ও নির্ভীক নেতৃত্ব দেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।”
এছাড়া, সুরকার শান্তনু মহাদেবন ও গীতিকার প্রসূন যোশী প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে একটি বিশেষ দেশাত্মবোধক গান উত্সর্গ করেছেন।
দেশের সর্বস্তরে এই দিনটি যেমন উদযাপিত হয়েছে, তেমনি বলিউডেও তা ছিল প্রশংসা, ভালোবাসা ও সম্মান জানানোর এক উজ্জ্বল উপলক্ষ।