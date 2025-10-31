নভেম্বরে সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা মালিকদের

ভিনিউজ ডেস্ক : শনিবার থেকে পর্যটকদের জন্য খুলছে দেশের একমাত্র প্রবাল সমৃদ্ধ দ্বীপ সেন্ট মার্টিন। তবে সেখানে রাত্রিযাপনের অনুমতি না থাকায় ভ্রমণপিপাসুদের আগ্রহ কমেছে। যাত্রী সংকটে বাধ্য হয়ে নভেম্বরে জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাহাজ মালিকরা।
জানা গেছে, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত তিন মাস নির্দিষ্ট শর্তে পর্যটকদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সরকার।
তবে নভেম্বর মাসে সেন্ট মার্টিনে রাত্রিযাপনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। ফলে দর্শনার্থীদের দিনে গিয়ে দিনেই ফিরে আসতে হবে। এত লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে সেদিনই ফিরে আসা সময়সাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর। এতে আগ্রহ হারাচ্ছেন ভ্রমণকারীরা।
ফলে যাত্রী সংকটে পড়েছেন জাহাজ মালিকরা। ফলে প্রস্তুতি নিয়েও শেষ পর্যন্ত নভেম্বরে জাহাজ না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মালিকরা। এ বিষয়ে সি ক্রুজ অপারেটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক হোসাইন ইসলাম বাহাদুর গণমাধ্যমকে বলেন, ‘দিনে গিয়ে দিনে আসার যে সিদ্ধান্ত, সেটা আসলে একটা তামাশা করছে। পর্যটক ও পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সঙ্গে।
কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মো. আ. মান্নান বলেন, ‘নভেম্বরে পর্যটকরা জাহাজে দিনে গিয়ে দিনে ফিরে আসবে। এবার অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করতে হবে।’