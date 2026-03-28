দ্য প্রিন্টের প্রতিবেদন : এপ্রিলে ৩ দেশ সফর করবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান
ভিনিউজ : আসন্ন এপ্রিলে প্রতিবেশী ভারতসহ ৩ দেশ সফর করবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। বিএনপি সরকার গঠনের পর এটিই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম নয়াদিল্লি সফর হতে যাচ্ছে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম দ্যা প্রিন্ট।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন সরকার দায়িত্বে নেয়ার পর এবং শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর এটিই প্রথম কোনো বাংলাদেশি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নয়াদিল্লি সফর হতে চলেছে। অস্থিরতার সময় পার করে ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে কাজ করছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আগামী ৭ এপ্রিল নয়াদিল্লি সফরে গিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করবেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। এরপর তিনি মরিশাস ও সম্ভবত পাকিস্তান সফরে যেতে পারেন।
নয়াদিল্লির সোর্সের বরাতে দ্য প্রিন্ট আরও জানিয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে, মরিশাস থেকে ফেরার পথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ইসলামাবাদে যেতে পারেন। কারণ, ঢাকা অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার আলোকে এই অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নাজুক ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে।
– বাংলাদেশ টাইমস