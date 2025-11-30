দ্য গার্ডিয়ান রিপোর্ট : ৬২ বছর বয়সে বিয়ে করলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

ভিনিউজ : অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ (৬২) শনিবার এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে তার বান্ধবী জোডি হেইডনকে (৪৭) বিয়ে করেছেন। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কোনও অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনিই প্রথম বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। খবর
গত বছর ভ্যালেন্টাইনস ডেতে আলবানিজ হেইডনকে প্রস্তাব দেওয়ার পর থেকেই ধারণা করা হচ্ছিল, এ বছরই বিয়ে হবে। তবে দিন-তারিখ ও অনুষ্ঠানের বিস্তারিত কঠোর গোপনীয়তায় রাখা হয়।
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানায়, ক্যানবেরার দ্য লজে পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে ছোট আকারের এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলবানিজ বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। পরিবারের সদস্য ও সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সামনে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অঙ্গীকার ভাগ করে নিতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ।
হেইডন গত কয়েক বছর ধরে আলবানিজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গী ছিলেন। বিয়েতে হেইডন পরেছিলেন সিডনির ডিজাইনার রোমান্স ওয়াজ বর্ন-এর তৈরি পোশাক। আর আলবানিজের স্যুট ছিল এমজে বেইলের। হেইডনের পাঁচ বছর বয়সী ভাগ্নি এলা ছিলেন ফুলকন্যা, আর আংটি বহন করে আনে প্রধানমন্ত্রীর কুকুর টোটো।
অতিথিদের পরিবেশন করা হয় সিডনির ইননার ওয়েস্ট এলাকার ব্রুয়ারি উইলি দ্য বোটম্যান-এর বিশেষ ক্যানজাত বিয়ার। অনুষ্ঠানের পর স্টিভি ওয়ান্ডারের গান সাইন্ড, সিলড, ডেলিভার্ড (আই’ম ইয়র্স) বাজতে বাজতে নবদম্পতি হাঁটেন অগ্রভাগে।
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানায়, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত নবদম্পতি অস্ট্রেলিয়াতেই হানিমুন করবেন।