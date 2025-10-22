দেশের গ্রস রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ বিলিয়ন ডলার।

ভিনিউজ : দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে আশাব্যঞ্জক উত্থান দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার।
বুধবার (২২ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, সাম্প্রতিক সময়ে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিলামের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ডলার কিনছে। এতে রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ এখন ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে।
গত ৯ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফের বিপিএম-৬ হিসাব অনুযায়ী তখন রিজার্ভ ছিল ২৭ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলার।
অন্যদিকে, প্রবাসী আয়েও দেখা যাচ্ছে প্রবৃদ্ধি। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে মোট ৯১৫ কোটি ৯০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ৮০৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার। ফলে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৬ শতাংশে।