দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস

ভিনিউজ : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। মন্দির পরিদর্শন শেষে প্রধান উপদেষ্টা সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে একটি শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় যোগ দেন।সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ।
এর আগে সোমবার বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিভিন্ন পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা প্রধান উপদেষ্টাকে পূজামণ্ডপ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। সাক্ষাৎকালে হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনাদের সঙ্গে সবসময় দেখা করার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ হয় না। পূজা উপলক্ষে বছরে একবার সামনাসামনি দেখা হওয়ার, কথা বলার সুযোগ হয়।’
এ সময় দুর্গাপূজার প্রস্তুতি এবং সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা জানান যে, গত বছরের তুলনায় এ বছর এক হাজারেরও বেশি পূজামণ্ডপ বেড়েছে । সারা দেশে প্রায় ৩২ হাজার পূজা মণ্ডবে দূর্গা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সারা দেশে পূজামণ্ডপের প্রস্তুতি পুরোদমে এগিয়ে চলছে।
আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশের সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজে টানা ১২ দিনের ছুটি থাকছে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এ ছুটি। দুর্গাপূজা উপলক্ষেসরকারী অফিস এটানা চারদিনের ছুটি থাকবে ।