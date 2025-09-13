দুর্গাপূজায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টানা ১২ দিন ছুটি

বছরের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ছুটির মৌসুমগুলোর একটি দুর্গাপূজা। ঈদের পরপরই আসে এই ধর্মীয় উৎসব। এবারও সেই আনন্দমুখর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তবে এবার শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বাড়তি খুশির খবর—দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে টানা ১২ দিনের ছুটি পাচ্ছে দেশের প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর (রোববার) থেকে শুরু হয়ে ৭ অক্টোবর (মঙ্গলবার) পর্যন্ত চলবে পূজার ছুটি। অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজে টানা ১২ দিন ছুটি থাকবে। এর সঙ্গে ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর (শুক্র ও শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটি যুক্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ছুটি আরও দীর্ঘ হচ্ছে।
এছাড়া, ৬ অক্টোবর লক্ষ্মী পূজা দিনে থাকবে ঐচ্ছিক ছুটি। দুর্গাপূজার পাশাপাশি এ সময়ে ফাতেহা-ই-ইয়াজ দাহম ও প্রবারণা পূর্ণিমা-র ছুটিও যুক্ত থাকবে।
এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজ নিজ সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছুটি নির্ধারণ করবে, যেহেতু তারা স্বায়ত্তশাসিত।
অন্যদিকে, দুর্গাপূজার ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে আগামী ১ থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত এ ছুটি পাবেন তারা। ২০২৫ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ১ অক্টোবর (বুধবার) নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি। আর ২ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সাধারণ ছুটি।
উল্লেখ্য, ড. ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত বছর থেকেই ঈদের পাশাপাশি পূজাতেও বাড়তি ছুটি ঘোষণার উদ্যোগ নেয়, যা এবার দ্বিতীয়বারের মতো কার্যকর হচ্ছে।