দীপাবলিতে নতুন ইতিহাস: ২৬ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে রেকর্ড ভারতের

ভিনিউজ ডেস্ক : দীপাবলি মানেই আলো, আনন্দ আর শুভ শক্তির জয়। কিন্তু এবারের দীপাবলিতে সেই আলোর উৎসব যেন ছুঁয়ে গেল আকাশের সীমানা। পবিত্র অযোধ্যা শহর এবার রচনা করল এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস—একসাথে জ্বলে উঠল ২৬ লক্ষেরও বেশি প্রদীপ! এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য শুধু চোখে নয়, মনে গেঁথে রইল লাখো মানুষের হৃদয়ে।
রবিবার ছোট দীপাবলির সন্ধ্যায় অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরে যখন প্রদীপের শিখাগুলো একে একে জ্বলে উঠছিল, মনে হচ্ছিল যেন পুরো শহরটাই পরিণত হয়েছে এক নদীভরা আলোর স্রোতে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পর্যটন বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ‘দীপোৎসব’-এ জ্বালানো হয় অবিশ্বাস্য ২৬,১৭,২১৫টি প্রদীপ—যা তৈরি করেছে তেলের প্রদীপের বৃহত্তম প্রদর্শনীর নতুন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড।
এতেই শেষ নয়—একযোগে সবচেয়ে বেশি মানুষ একসাথে প্রদীপ ঘোরানোর ক্ষেত্রেও গড়েছে দ্বিতীয় রেকর্ড। এমন বিশাল আয়োজনের স্বীকৃতি হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।
উৎসবে জড়ো হয় লক্ষ মানুষ। ভক্তি, আলো আর উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে পুরো শহর। প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে ওঠে রামমন্দির, সরযূ নদী ও আশপাশের প্রতিটি ঘাট। মনে হচ্ছিল, যেন রাম ফিরে এসেছেন তাঁর প্রিয় অযোধ্যায়—আর প্রতিটি আলো যেন সেই শুভাগমনের প্রতীক।
এই দীপোৎসব কেবল রেকর্ড গড়ার আয়োজন নয়, বরং এটি প্রমাণ করেছে যে ভক্তি, ঐতিহ্য ও ঐক্যের মেলবন্ধন কতটা শক্তিশালী হতে পারে।