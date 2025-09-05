থাইল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন অনুতিন চার্নভিরাকুল

রক্ষণশীল বিরোধী দল ভূমজাইথাই পার্টির নেতা অনুতিন চার্নভিরাকুলকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছে থাইল্যান্ডের পার্লামেন্ট।
শুক্রবার (৫ আগস্ট) ৫০০ আসনের পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোটে তিনি নির্বাচিত হন। আগামী চার মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে অনুতিন এই সমর্থন লাভ করেন।
আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুসারে, এমপিদের ভোটগ্রহণের পর গণনায় দেখা যায়, ভূমজাইথাই নেতা ২৪৭টিরও বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। প্রতিনিধি পরিষদের ৪৯২ জন উপস্থিত সদস্যের মধ্যে এটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ।
এর আগে ক্ষমতাসীন ফিউ থাই পার্টির পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে গত মাসে ‘নীতিশাস্ত্র কেলেঙ্কারির’ কারণে বরখাস্ত করেছিল থাইল্যান্ডের সাংবিধানিক আদালত।
প্রবীণ নেতা অনুতিনের এই জয় সিনাওয়াত্রা বংশের জন্য আরেকটি ধাক্কা। গত দুই দশক ধরে থাই রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল এই বংশটি।
এদিকে, রাজবংশের প্রধান থাকসিন সিনাওয়াত্রা শুক্রবারের ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে থাইল্যান্ড থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে উড়ে যান।
প্রসঙ্গত, অনুতিন একসময় ফিউ থাই জোটকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশী কম্বোডিয়ার সঙ্গে সীমান্ত বিরোধের সময় সিনাওয়াত্রার আচরণের ওপর আপাত ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে সম্প্রতি জোট ত্যাগ করেন।