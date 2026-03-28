ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠক আজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম আরও সক্রিয় ও গতিশীল করতে সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠক আজ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (২৮ মার্চ) বেলা ১১টায় সংসদ সচিবালয়ের ক্যাবিনেট কক্ষে (লেভেল-২) এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। নতুন সংসদের অধীনে এটিই প্রথম কমিটি বৈঠক হওয়ায় এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
একই দিনে বিকাল ৪টায় সংসদ ভবনের সরকারদলীয় সভাকক্ষে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের একটি পৃথক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইন প্রণয়ন কার্যক্রম এবং সংসদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।
সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা মনে করছেন, এসব বৈঠকের মাধ্যমে সংসদের নিয়মিত কার্যক্রম দ্রুত শুরু ও সক্রিয় করা সম্ভব হবে।
উল্লেখ্য, গত ১২ মার্চ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এরপর থেকেই সংসদীয় কার্যক্রমকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছিল। আজকের এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে।