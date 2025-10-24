ত্বকে জাদুকরি প্রভাব’! ৪ উপকরণের স্ক্রাব মাখেন প্রজক্তা

ভিনিউজ : রূপের রহস্য লুকিয়ে হেঁশেলেই ট্রিটমেন্ট অথবা প্রসাধনীর নয়, তাঁর রূপের কৃতিত্ব নাকি হেঁশেলের। ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে ত্বকচর্চার সামগ্রী বানিয়ে রূপের যত্নআত্তি করতে পছন্দ করেন প্রাক্তন ইউটিউবার।
শ্যামলা, উজ্জ্বল ত্বক, জেল্লার ছড়াছ়ড়ি! কী রহস্য এমন রূপের? বার বার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে ‘মিসম্যাচড’ ভারতীয় তারকা প্রজক্তা কোলীকে। ট্রিটমেন্ট অথবা প্রসাধনীর নয়, কৃতিত্ব নাকি ভারতীয় হেঁশেলের। ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে ত্বকচর্চার সামগ্রী বানিয়ে রূপের যত্নআত্তি করতে পছন্দ করেন প্রাক্তন ইউটিউবার। তার ফলেই প্রাকৃতিক জেল্লা ধরে রাখতে পেরেছে তাঁর ত্বক। প্রজক্তা এক সময়ে নিজের ত্বকচর্চার ছোট্ট ঝলক প্রকাশ করেছিলেন অনুরাগীদের জন্য। জানা যায়, রান্নাঘরের চারটি উপকরণ দিয়ে তিনি বিশেষ একটি স্ক্রাব বানিয়ে মুখে মাখেন। নায়িকার টোটকা অনুসরণ করতে পারেন আপনিও। সাশ্রয়ী এবং উপকারী এই কৌশল কার্যকরী বলেই দাবি অভিনেত্রীর।
-আনন্দবাজার
নায়িকার কথায়, ‘‘আমি নিজের ত্বকে জাদুকরি ফল পাই বিশেষ একটি স্ক্রাবে। যা বানাতে আমার লাগে বেসন, হলুদ, দই এবং মধু। চারটি মিশিয়ে পেস্ট করে মুখে মেখে নিই। চাইলে বেসনের বদলে কেউ কেউ চালের গুঁড়োও ব্যবহার করতে পারেন। আমার ত্বকে চমকপ্রদ ফল দেয়। সারা জীবনে যতগুলি স্ক্রাব ব্যবহার করেছি, তার মধ্যে এটি সেরা।’’