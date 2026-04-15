তুরস্কের স্কুলে আবার বন্দুক হামলা, নিহত ৪ জন

মঙ্গলবারের পর আজ বুধবার তুরস্কের আরেকটি স্কুলে বন্দুক হামলা হয়েছে৷ এ হামলায় চার জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছে৷ গতকালের হামলায় ১৬ জন আহত হয়েছিল৷
বুধবার তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কাহরামানমারাসের একটি স্কুলে এক ছাত্রের গুলিতে চারজন নিহত হয়েছেন বলে শহরটির গভর্নর মুকেরেম উনলুয়ের জানান৷
তিনি আরো জানান, নিহত চারজনের মধ্যে তিনজন ছাত্র, বাকি একজন শিক্ষক৷এ ঘটনায় ২০ জন আহত হয়৷ আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর৷ প্রাণঘাতী এ হামলার পর হামলাকারীও আত্মহত্যা করেছে৷
গভর্নর মুকেরেম উনলুয়ের সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘এক ছাত্র তার ব্যাগে বন্দুক নিয়ে স্কুলে আসে৷ আমাদের ধারণা বন্দুকটি তার বাবার ছিল৷ সে দুটি শ্রেণিকক্ষে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়৷’’ উনলুয়ের জানান, হামলাকারী অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল, অর্থাৎ তার বয়স ১৩ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে৷
-ডয়েসে ভেলে