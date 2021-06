‘তলাবিহীন ঝুড়ির সংস্কৃতিকে জোরদার করছে আ. লীগ’

Social Share















‘আওয়ামী লীগ তলাবিহীন ঝুড়ির সংস্কৃতিকে আরও জোরদার করছে। অবিরাম দুর্নীতি ও দুঃশাষণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে। আজকে দেশের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮৫ হাজার টাকা।’

আজ বৃহস্পতিবার (১০ জুন) সকালে বাংলাদেশের মাথাপিছু ঋণ বিষয়ে এক টুইট বার্তায় এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আওয়ামী লীগ তলাবিহীন ঝুড়ির সংস্কৃতিকে আরও জোরদার করছে। অবিরাম দুর্নীতি ও দুঃশাষণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে, মানুষকে করছে গরিব। আসুন দেশকে বাঁচাই।’ সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার দেশকে সর্বদা স্বনির্ভর করেছে বলে টুইট বার্তায় উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলা ও ইংরেজিতে টুইট বার্তায় মির্জা ফখরুল বলেন, আজকে দেশের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮৫ হাজার টাকা।

মির্জা ফখরুল টুইট বার্তায় বলেন- #Bangladesh’s per capita debt is about 85 thousand taka. Pres. Zia & Begum Zia tried to build the economy self-reliant.

AL carries its legacy of bottomless basket case. Rampant corruption & misrule destroyed the economy & created never ending poverty. Let’s save our country.