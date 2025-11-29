ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তপশিল ঘোষণার আশা সিইসির

ভিনিউজ : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তপশিল চলতি বছরের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ঘোষণা করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মক ভোটিং কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।

গণভোট নিয়ে এখনো তেমন প্রচারণা শুরু হয়নি উল্লেখ করে সিইসি বলেন, সরকার ও ইসি যৌথভাবে গণভোট সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাবে। সে অনুযায়ী প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা আগে কখনোই খুব ভালো ছিল না। তবে এখন আগের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে। পুলিশ, আনসার, বিজিবি, র‌্যাব, সেনাবাহিনী সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। অতীতে চুরি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেগুলো বিচ্ছিন্ন। পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।

মক ভোটিং প্রসঙ্গে সিইসি জানান, আইডিয়াল পরিস্থিতিতে নির্বাচন করতে হলে কী ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন, তা পর্যবেক্ষণ করতেই এ উদ্যোগ। গত ১৫ বছরে অনেকেই ভোটদান প্রক্রিয়া কাছ থেকে দেখেনি। তাই জনগণকে প্রক্রিয়াটি দেখানো এবং শেখানোর জন্যই মক ভোটিং করা হচ্ছে। পাশাপাশি দুই ধরনের ব্যালট ব্যবহারে কত সময় লাগে সেটিও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

 

 

