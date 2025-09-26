ডাকসু নির্বাচন নিয়ে রিজভী : ব্যালট পেপার ছাপানো হয়েছে নীলক্ষেতে- এটা চাপা দেবেন কীভাবে?

ভিনিউজ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে কোনো বিরোধ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী আহমেদ। তিনি বলেন, তবে অসমতল মাঠে নির্বাচন দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের প্রতারিত করেছে প্রশাসন।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বরে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা ও ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাজী আসাদুজ্জামানের ষষ্ঠ স্মরণসভায় এসব কথা বলেন তিনি।
রিজভী বলেন, ডাকসু নির্বাচনের প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, যেসব অনিয়ম বা সমস্যার কথা উঠেছে, প্রশাসন সেগুলোর কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি।
তিনি বলেন, ব্যালট পেপার নীলক্ষেতে ছাপানো হয়েছে- এটি কীভাবে চাপা দেওয়া হবে? তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনকে নিয়ে কোনো বিরোধ নেই, তবে অসমতল মাঠে নির্বাচন করিয়ে সাধারণ ছাত্রদের প্রতারিত করেছে প্রশাসন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একপক্ষীয়ভাবে নির্বাচন পরিচালিত হয়েছে।