ডয়েসে ভেলে প্রতিবেদন : ভারত ও চীন রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করলে কী হবে?

ভিনিউজ : রাশিয়ার অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এমন সুযোগ বন্ধ করতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প৷ রাশিয়ার তেল বাণিজ্যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ বিশ্ববাজারে এবং চীন ও ভারতের মতো অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশগুলোর জন্য কী বার্তা দিচ্ছে?
বলা হচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধের খরচ মেটাতে রাশিয়ার প্রধান উৎস এই তেল বিক্রি৷ তাই চীন ও ভারতের উপর ‘সেকেন্ডারি স্যাংশন’ (নিষেধাজ্ঞা আরোপিত কোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের কারণে জরিমানা) আরোপের হুমকি দিয়েছেন অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প৷ যদিও এর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে চীন ও ভারত৷
দুই দেশই তাদের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চায়৷ অ্যামেরিকার এই হুমকিকে ‘‘জবরদস্তি ও চাপ প্রয়োগ” বলে নিন্দা জানিয়েছে বেইজিং৷
চীন ও ভারত এখন রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা
২০২২ সাল থেকে রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক হয়ে উঠেছে চীন৷ অপরদিকে, পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধে ভণ্ডামির অভিযোগ তুলেছে ভারত৷ জানিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নও এখনো রাশিয়ার জ্বালানি আমদানি অব্যাহত রেখেছে।
নয়াদিল্লি আরো উল্লেখ করেছে, বৈশ্বিক তেলের দাম স্থিতিশীল রাখতে ওয়াশিংটন নিজেই রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনাকে সমর্থন করেছিলো৷
চোখে পড়ার মতো পরিসংখ্যান
২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে রাশিয়া থেকে তেল কেনা প্রায় ১৯ গুণ বাড়িয়েছে ভারত৷ অর্থাৎ দিনে এক লাখ ব্যারেল থেকে উন্নীত হয়ে ১৯ লাখ ব্যারেলে পৌঁছেছে৷ অন্যদিকে, চীনে এই পরিমাণ বেড়েছে ৫০ শতাংশ, দিনে ২৪ লাখ ব্যারেল৷
লিথুয়ানিয়ার সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (সিআরইএ)-এর জ্বালানি বিশেষজ্ঞ পেত্রাস কাতিনাস জানান, রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল ক্রেতা ভারত ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জ্বালানি খাতে অন্তত তিন হাজার তিনশ কোটি ডলার সাশ্রয় করেছে৷
ট্রাম্পের নতুন নিষেধাজ্ঞায় বাজারে আলোড়ন
ভারতীয় পণ্য আমদানিতে ইতিমধ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র৷ কিন্তু ট্রাম্প বুধবার এক নির্বাহী আদেশে রাশিয়ার তেল কেনার কারণে ভারতের একই পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন৷
এই খবরে তেলের দাম প্রায় এক শতাংশ বেড়েছে৷ ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, এই নতুন শুল্ক দেশটির তেল বিল এক হাজার একশ কোটি ডলার পর্যন্ত বাড়াতে পারে। নয়াদিল্লি এই অতিরিক্ত শুল্ককে ‘‘অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনুচিত” বলে অভিহিত করেছে৷
ট্রাম্প জানিয়েছেন যে এই শুল্ক ২১ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে৷ তবে, ভারত ও রাশিয়াকে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আমদানি কর নিয়ে আলোচনার সময় দেওয়া হয়েছে৷
বৈশ্বিক প্রভাব: তেলের দাম বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি
বিশ্লেষকরা মনে করেন, রাশিয়া দৈনিক পঞ্চাশ লাখ ব্যারেল তেল হঠাৎ বাজার থেকে সরিয়ে নিলে তেলের দাম আবারও ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো অন্য উৎসের খোঁজে তৎপর হবে৷
তেল কার্টেল ওপেক সম্প্রতি উৎপাদন বাড়ালেও, নানা সীমাবদ্ধতার কারণে স্বল্পসময়ের মধ্যে বাজারের চাহিদা পূরণ করা কঠিন হবে৷
ব্রিটিশ দৈনির ইনডিপেনডেন্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সেন্টার ফর ইউরোপীয় পলিসি অ্যানালাইসিসের সিনিয়র ফেলো আলেকজান্ডার কোলিয়ান্দর বলেছেন, ‘‘দামের উলম্ফন ঠেকাতে পঞ্চাশ লক্ষ ব্যারেল তেল দ্রুত যোগান দেয়া কোনভাবে সম্ভব নয়৷”
ভারতের বিশেষ দুর্বলতা
কাতিনাসের মতে, অ্যামেরিকার সঙ্গে চীনের মোট বাণিজ্য ভারতের চেয়ে চার গুণ বেশি৷ তাই নতুন অ্যামেরিকান ব্যবস্থা থেকে ‘‘অব্যাহতি পেতে পারে” চীন৷
তিনি আরো বলেন, বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে ৫৮ হাজার কোটি ডলারের বেশি বাণিজ্য রয়েছে৷ ফলে চীনের বিশাল অর্থনীতি তাকে দরকষাকষির সুযোগ করে দিচ্ছে, যা ভারতের নেই৷
চলতি সপ্তাহের শুরুতে নয়াদিল্লির ওপর চাপ আবারও বাড়িয়েছেন ট্রাম্প৷ বলেছেন রাশিয়া ও ভারতের ওপর তার নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য প্রভাব ‘‘তাদের মৃত অর্থনীতিগুলোকে একসঙ্গে ধ্বংস করবে৷”
ভারতের সুবিধা কমে যাচ্ছে
রাশিয়ার তেল কিনে ২০২২ সালের মতো সুবিধাও আদায় করতে পারছে না ভারত৷ তখন ব্যারেল প্রতি ছাড় ছিল ১৫ থেকে ২০ ডলার৷ এখন তা পাঁচ ডলারে নেমে এসেছে৷
যুদ্ধ সামাল দিতে অর্থভান্ডার পূর্ণ করতে আগ্রহী রাশিয়া, তাই জ্বালানি খাতে আয় বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে৷ রাশিয়ার তেলের তৃতীয় বৃহত্তম ক্রেতা তুরস্ক, এশিয়াজুড়েও বাড়ছে চাহিদা৷ রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল গোপনে পুনরায় ব্র্র্যান্ডিং করে আ্যামেরিকান নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে রপ্তানি করা হচ্ছে৷
রাশিয়ার অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে
পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আঘাতে রাশিয়ার অর্থনীতি ইতিমধ্যে নড়বড়ে৷ সামরিক ব্যয় এখন জিডিপির ছয় শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে সরকার ঘোষিত নয় শতাংশের বদলে ১৫-২০ শতাংশে পৌঁছেছে। রাশিয়া দ্রুত অর্থ খরচ করছে, যা তার বাজেট ও অস্ত্র কারখানাগুলোতে মারাত্মক চাপ তৈরি করেছে৷
সেকেন্ডারি স্যাংশন রাশিয়ার অর্থনীতির জন্য আরেকটি বড় আঘাত হিসেবে দেখছেন কাতিনাস৷ তিনি বলেন, সেকেন্ডারি স্যাংশন ‘‘ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়”, ‘‘মার্কিন অর্থনীতিতে ভারতীয় কোম্পানিগুলোর প্রবেশের সুযোগকে হুমকির মুখে ফেলে এবং বিশ্ববাজারে তাদের অন্তর্ভুক্তির কারণে ব্যাংক, পরিশোধনাগার ও পণ্য পরিবহণ সংস্থাগুলোকে ক্ষতির শিকার হতে পারে৷”
চীনের বিশেষ সুবিধা কেন?
চীনা ব্যাংকগুলো ইউয়ানেও রাশিয়ান লেনদেন প্রত্যাখ্যান করছে, মস্কোকে অস্পষ্ট মধ্যস্থতাকারী ও তৃতীয় দেশে বিকল্প পথের নির্ভর করতে বাধ্য করছে।
তবে বেইজিং তেল আমদানিকে একটি অগ্রাধিকার হিসেবে দেখে যা মূলত রাজনৈতিক চাপ থেকে সুরক্ষিত। অন্যদিকে, ভারতের জন্য ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে৷ যেমন: চাপে পড়লে কেনা কমাতে হবে কিংবা রাশিয়া থেকে ছাড়ে পাওয়া অপরিশোধিত তেল কেনা পুরোপুরি বাদ না দেয়া৷
সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের (সিআরইএ) কাতিনাস জানান, ভারতের দীর্ঘদিনের নীতি হলো অ্যামেরিকা, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রেখে চলা, কোনো পক্ষকে অগ্রাধিকার না দেওয়া। এই নীতিই রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল ছাড়ে কেনার সিদ্ধান্তের ভিত্তি৷ কারণ নয়াদিল্লি ‘‘জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থ সাশ্রয়কে অগ্রাধিকার” দিয়েছে৷
অ্যামেরিকান ফেডারেল রিজার্ভের হিসেব অনুযায়ী, অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ১০ ডলার বৃদ্ধিতে অ্যামেরিকার মুদ্রাস্ফীতি প্রায় শূন্য দশমিক দুই শতাংশ বাড়ে৷ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।
নয়াদিল্লি-ভিত্তিক জ্বালানি বিশেষজ্ঞ সুমিত রিতোলিয়া জানান, পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে ভারতীয় কো