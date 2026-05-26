24 C
Dhaka
| বুধবার, মে ২৭, ২০২৬ | ২:১১ পূর্বাহ্ণ |
Facebook X Youtube

ডয়েসে ভেলে প্রতিবেদন : জার্মান পাসপোর্ট পেলেন রেকর্ডসংখ্যক মানুষ

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : ২০২৫ সালে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ জার্মান নাগরিকত্ব পেয়েছেন৷ জার্মানির সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘ভেল্ট আম জনটাগ’ জানিয়েছে, গত বছর কমপক্ষে তিন লাখ নয় হাজার ৮৫২ জন জার্মান পাসপোর্ট পেয়েছেন৷ ২০২৪ সালে পেয়েছিলেন দুইলাখ ৯১ হাজার ৯৫৫ জন৷

২০২৪ সালের মাঝামাঝি জার্মানি নাগরিকত্ব আইনে বড় পরিবর্তন আনে৷ এর আগে জার্মান নাগরিকত্ব পেতে হলে অন্য দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিতে হতো এবং কমপক্ষে আট বছর জার্মানিতে বসবাস করতে হতো৷ নতুন আইনে দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ দেওয়া হয় এবং বাসস্থানের ন্যূনতম মেয়াদ পাঁচ বছরে নামিয়ে আনা হয়৷ এরপর থেকেই নাগরিকত্বের আবেদন দ্রুত বাড়তে শুরু করে৷ ২০২৪ সালে নাগরিকত্ব পাওয়ার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল৷ ২০২৫ সালে সেই বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে৷

২০২৪ সালে যারা নাগরিকত্ব পেয়েছেন তাদের মধ্যে ২৮ শতাংশ ছিলেন সিরিয়ার নাগরিক৷ এরপরের স্থানে ছিলেন তুরস্কের নাগরিকরা৷ তবে এই পরিসংখ্যান জার্মানির ১৬টি রাজ্যের মধ্যে ১৪টির৷ পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মেকলেনবুর্গ-ফোরপমার্ন এবং সাকসেন-আনহাল্টের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি৷ কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পত্রিকাটি৷

 

 

 

আগামী দিনে ইউক্রেনী শরণার্থীদের নাগরিকত্বের আবেদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা৷ ২০২২ সালের শুরুতে রাশিয়ার আক্রমণের পর যে ইউক্রেনীয়রা জার্মানিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই ২০২৭ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের বাসস্থানের শর্ত পূরণ করবেন৷ উত্তরের অউরিখ অঞ্চলের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের বসন্তের মধ্যে অনেক ইউক্রেনীয় নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য যোগ্য হবেন এবং আইনি মর্যাদা নিশ্চিত করতে তারা এই সুযোগ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে৷

উল্লেখ্য, ইউক্রেনীয় শরণার্থীরা জার্মানিতে আসার পর থেকেই কাজের অনুমতি এবং পূর্ণ বাসস্থানের মর্যাদা পেয়েছিলেন, যা ২০১৫-১৬ সালে আসা সিরীয়শরণার্থীদের ক্ষেত্রে শুরুর দিকে ছিল না৷ ২০২৭ সালের মার্চে ইউক্রেনীয়দের সুরক্ষার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অনেকে নাগরিকত্বের পথ বেছে নিতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে৷

পূর্বের খবরসাবেক পররাষ্ট্র উপদেষ্টা : ইউনূস সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিত ‘কিচেন কেবিনেট’

এই সংক্রান্ত আরো খবর...

Works on any devices

চেয়ারম্যান: হারুন অর রশিদ (চেয়ারম্যন: এপেক্স ওয়েডিং)

প্রধান সম্পাদক: মেজর (অবঃ) এএসএম শামসুল আরেফিন (সাব সেক্টর কমান্ডার)

সম্পাদক: জয়ন্ত আচার্য (বি.এস.এস. (অনার্স), এম.এস.এস. - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)

আর্ন্তজাতিক সংবাদ বিষয়ক সম্পাদক: রাকিবুল হাসান অন্তু

ইমেইল: vnewscp2@gmail.com || বিজ্ঞাপন: vnews.sales@gmail.com

| Vnewsbd.com is a Sister Concern of Apex Weavings Limited.|

Copyright © 2015-2025 | vnewsbd.com

About Us | Privacy Policy| Disclaimer | Career | Sitemaps
Developed by : 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Facebook
X (Twitter)
Copy link
URL has been copied successfully!