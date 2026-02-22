ট্রাম্পের বাড়িতে অস্ত্রসহ প্রবেশের চেষ্টা, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে একজন নিহত

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের বাসভবন মার-আ-লাগোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতরে অনুপ্রবেশের পর এক সশস্ত্র ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে সিক্রেট সার্ভিস।

রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় সময় সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করে সংস্থাটি জানায়, ওই ব্যক্তি মার-আ-লাগোর উত্তর গেটের কাছে অবস্থান করছিলেন। তার হাতে একটি শটগানের মতো অস্ত্র ও একটি জ্বালানির ক্যান ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে।

সিক্রেট সার্ভিস জানায়, তাদের এজেন্ট এবং পাম বিচ কাউন্টি শেরিফের অফিসের এক ডেপুটি যৌথভাবে ওই ব্যক্তিকে গুলি করেন। পরে তিনি নিহত হন। তকবে নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

ঘটনার সময় ট্রাম্প ফ্লোরিডায় ছিলেন না। তিনি ওয়াশিংটনে অবস্থিত হোয়াইট হাউজে অবস্থান করছিলেন বলে জানানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, ঘটনাটি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো ধরনের ঘাটতি ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

 

পূর্বের খবর১০ থেকে ১২ মার্চের মধ্যে বসছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের
পরবর্তি খবরসেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

এই সংক্রান্ত আরো খবর...